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Владимир Путин передал управление заводом «Дж.Т.И. Елец» под временное руководство компании «Промышленные активы»
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36 минут назад

Владимир Путин передал управление заводом «Дж.Т.И. Елец» под временное руководство компании «Промышленные активы»

Это не означает, что предприятие национализировано.

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление компании «Промышленные активы» четырех структур японской табачной корпорации JTI, включая елецкое предприятие «Дж.Т.И. Елец». Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Согласно публикации, под управление «Промышленных активов» перешли 100% долей в компаниях «Петро», «Дж.Т.И. Донской табак», «Дж.Т.И. Елец» и «Крес Нева». Стоимость только этих активов источник «Ъ» на инвестиционном рынке оценивал в 60 млрд рублей.

Предприятие «Дж.Т.И. Елец» занимается переработкой табачного сырья. По последним опубликованным данным, за 2023 год «Дж.Т.И. Елец» имела 1,25 млрд рублей выручки и около 140 млн рублей прибыли.

Указ президента РФ № 302 вводит механизм временного управления иностранными активами, который не является национализацией. Право собственности сохраняется за владельцем (как у JTI), но фактический контроль переходит к назначенному управляющему. Возврат полномочий собственнику возможен только после отдельного правового решения, сроки которого указом не определены.

Как отмечает TKS.ru, JTI попала под временное управление, несмотря на то что не ушла из России, в отличие от Imperial Brands и BAT, продавших свои активы. Хотя компания приостановила инвестиции в 2022 году, она подтвердила намерение работать дальше. Это прецедент показывает: механизм применяется не только к уходящим брендам, а сохранение производства не гарантирует иммунитет. Конкретные причины решения в указе не раскрыты.

Российское подразделение JTI подтвердило получение информации о передаче активов во временное управление. В комментарии РБК компания сообщила, что анализирует ситуацию и рассматривает возможные действия, уделяя первоочередное внимание сотрудникам и партнерам.
табачная фабрика
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