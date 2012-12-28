Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Веста» въехала в коммунальный раскоп
Происшествия
Из больницы выписали единственную выжившую при падении БПЛА на коттедж в пригороде Липецка
Общество
В Липецке вывозят на штрафстоянку припаркованные с нарушениями правил автомобили
Общество
Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Липецка ушел по собственному желанию
Общество
31-летний липчанин нашёл на остановке кошелёк с 94 000 рублей
Происшествия
Бывшего налоговика обвиняют в двух преступлениях
Общество
Водитель въехавшей в раскоп «Весты» покинул место ДТП
Общество
Новые платные парковки в Липецке заработают 16 ноября
Общество
В Елецком округе почти месяц ищут 78-летнего мужчину
Происшествия
Ошпарившая ноги в коммунальном порыве 19-летняя беременная липчанка понемногу ходит
Происшествия
Читать все
Новые платные парковки в Липецке заработают 16 ноября
Общество
«Лада Веста» въехала в раскопку «РИР Энерго»
Происшествия
Водитель въехавшей в раскоп «Весты» покинул место ДТП
Общество
Из больницы выписали единственную выжившую при падении БПЛА на коттедж в пригороде Липецка
Общество
Липчанин отсудил 439 тысяч за небезопасный отдых в Крыму
Общество
В Липецкой области минус даже днём
Погода в Липецке
Детская поликлиника № 6 в декабре закроется на капремонт
Общество
40-летнего липчанина лишили прав, а через три месяца он снова попался пьяным за рулём
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: машина провалилась в раскоп, дата расширения платных парковок и ремонт детской поликлиники
Общество
Читать все
Общество
163
50 минут назад

Липецкая вечЁрка: машина провалилась в раскоп, дата расширения платных парковок и ремонт детской поликлиники

Сегодня, 6 ноября, в раскоп на улице Гагарина провалился автомобиль, стало известно, когда заработают новые платные парковки, и губернатор Игорь Артамонов анонсировал ремонт детской поликлиники № 6.

Сегодня ночью в коммунальный раскоп на улице Гагарина въехала «Лада Веста». По словам очевидцев, машину не удержали даже бетонные блоки. Водителю помогли сработавшие подушки безопасности. Он выбрался самостоятельно и ушел. А днем автомобиль из ловушки забрали его друзья.

Полиция устанавливает личность водителя, так как он покинул место ДТП.

В мэрии уточнрассказалиили, что ставшая ловушкой для машины раскопка «РИР-Энерго» не оформлена документально. Ее нет на карте map48, где зафиксированы все места проведения земляных работ в городе. Части коммунальных раскопок на карте нет потому, что производители работ умышленно скрывают их от контролирующих организаций, следящих за сроками восстановления благоустройства.

Однако в «РИР-Энерго» эту информацию опровергли. Раскопка появилась накануне, а сегодня в обед энергетики должным образом уведомили об этом управление главного смотрителя мэрии.

Напомним, накануне на улице Литаврина, 6а в кипяток провалилась беременная 19-летняя женщина, она получила ожоги 4,5% тела.

Сейчас липчанка находится в областном ожоговом центре. Ее состояние врачи оценивают, как стабильное.

Лопнувшая теплосеть принадлежит компании «РИР Энерго». В этом году трубопровод  получил трехлетнюю гарантию

«Господи, когда уже дойдет, что жизнеобеспечение не может быть про прибыль. Экономить здесь, что тушить пожар бензином», — написал Мимокрокодил.

«Интересно, будут ли посадки?» — поинтересовалась Сантильяна.

Новые платные парковки заработают 16 ноября. Они уже размечены на улицах 8 Марта, Барашева, Ворошилова, Гагарина, Горького, Карла Маркса, Коммунальной, Крайней, Кузнечной, Литаврина, Неделина, Октябрьской, Первомайской, Пушкина, Советской, Скороходова, Толстого, Торговой, Фрунзе, а также на площадях Коммунальной, Петра Великого, Победы, Театральной, Торговой, в переулке Литаврина и на объездной дороге у Петровского моста.

В зоне 1000 водитель имеет 15 минут, чтобы высадить или забрать пассажиров, разгрузить автомобиль или быстро решить свои дела. В зоне 2000 — до 90 минут. Это касается парковок у социальных объектов.

«Сейчас прорабатываем расширение действия резидентских разрешений — по квартальному принципу. Это позволит жителям пользоваться свободными местами в пределах своего квартала. Планируем запустить такой механизм в следующем году. Также изучаем возможность введения парковочных абонементов», — сообщил глава Липецка Михаил Щербаков. 

Жителям соседних с новым парковочным пространством дворов придется устанавливать шлагбаумы, чтобы не пасть в борьбе с желающими халявно припарковаться. GOROD48 подробно рассказывал, как закрыть дворы.

«Уже не знают как ещё денег с народа потянуть. Позор. Раньше и общественный транспорт был бесплатным и телефоны». — написал Ржунемогу.

«Хоть одна хорошая новость за последнее время, а то один негатив кругом сыпится», — добавил Ентот пэтриот.

В декабре начнётся капитальный ремонт детской поликлиники № 6 на улице Московской, 103.


На время ремонта врачи шестой поликлиники переедут на улицу Петра Смородина, 2 в детскую поликлинику № 5.

Зданию поликлиники № 6 больше 40 лет. Её капитальный ремонт анонсировал губернатор Игорь Артамонов, он пообещал, что в 40-летнем здании заменят сети водо- и теплоснабжения, электрику, а также разграничат помещение и увеличат число кабинетов — в поликлинике станет больше педиатров.

Несмотря на то, что сезон фонтанов закончился еще 1 октября, их чаши до сих пор наполнены водой. Управление главного смотрителя только на днях проторговало консервацию фонтанов. Не было денег.

В выходные будет холодно, ожидается небольшой снег. Сегодня ночью столбики термометров могут опуститься до -5 градусов, а завтра днем температура составит от 0 до +2 градусов.
вечЁрка
авария
парковки
здравоохранение
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, лимит на займы под высокие проценты — законы, которые вступают в силу в октябре
Общество
Липецкая область — лидер по инвестициям в охрану воздуха
Общество
ТОП нарушений благоустройства в Липецке: граффити, раскопки и бурьян
Общество
Снятый на «Кудыкиной горе» фильм добрался до экранов
Здоровье
В Липецкой области за неделю ОРВИ заболели 4554 человека, новых случаев гриппа не было
Общество
С чили, с мёдом и с корицей: полноценный обед из тыквы за полчаса
Экономика
В Липецкой области дешевели сахар и картофель, дорожали яйца и мёд
Общество
Строительство лестницы от парка Победы к скверу на Полиграфической застопорилось
Общество
В Липецке готовят 82 точки для продажи новогодних ёлок
Общество
Имущество экс-мэра Романа Ченцова и его семьи на 104 миллиона рублей требуют обратить в доход государства
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить