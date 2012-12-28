Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Липецка ушел по собственному желанию
Липецкая вечЁрка: машина провалилась в раскоп, дата расширения платных парковок и ремонт детской поликлиники
Общество
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50 минут назад
Липецкая вечЁрка: машина провалилась в раскоп, дата расширения платных парковок и ремонт детской поликлиники
Сегодня, 6 ноября, в раскоп на улице Гагарина провалился автомобиль, стало известно, когда заработают новые платные парковки, и губернатор Игорь Артамонов анонсировал ремонт детской поликлиники № 6.
Полиция устанавливает личность водителя, так как он покинул место ДТП.
В мэрии уточнрассказалиили, что ставшая ловушкой для машины раскопка «РИР-Энерго» не оформлена документально. Ее нет на карте map48, где зафиксированы все места проведения земляных работ в городе. Части коммунальных раскопок на карте нет потому, что производители работ умышленно скрывают их от контролирующих организаций, следящих за сроками восстановления благоустройства.
Однако в «РИР-Энерго» эту информацию опровергли. Раскопка появилась накануне, а сегодня в обед энергетики должным образом уведомили об этом управление главного смотрителя мэрии.
Напомним, накануне на улице Литаврина, 6а в кипяток провалилась беременная 19-летняя женщина, она получила ожоги 4,5% тела.
Сейчас липчанка находится в областном ожоговом центре. Ее состояние врачи оценивают, как стабильное.
Лопнувшая теплосеть принадлежит компании «РИР Энерго». В этом году трубопровод получил трехлетнюю гарантию.
«Господи, когда уже дойдет, что жизнеобеспечение не может быть про прибыль. Экономить здесь, что тушить пожар бензином», — написал Мимокрокодил.
«Интересно, будут ли посадки?» — поинтересовалась Сантильяна.
Новые платные парковки заработают 16 ноября. Они уже размечены на улицах 8 Марта, Барашева, Ворошилова, Гагарина, Горького, Карла Маркса, Коммунальной, Крайней, Кузнечной, Литаврина, Неделина, Октябрьской, Первомайской, Пушкина, Советской, Скороходова, Толстого, Торговой, Фрунзе, а также на площадях Коммунальной, Петра Великого, Победы, Театральной, Торговой, в переулке Литаврина и на объездной дороге у Петровского моста.
В зоне 1000 водитель имеет 15 минут, чтобы высадить или забрать пассажиров, разгрузить автомобиль или быстро решить свои дела. В зоне 2000 — до 90 минут. Это касается парковок у социальных объектов.
«Сейчас прорабатываем расширение действия резидентских разрешений — по квартальному принципу. Это позволит жителям пользоваться свободными местами в пределах своего квартала. Планируем запустить такой механизм в следующем году. Также изучаем возможность введения парковочных абонементов», — сообщил глава Липецка Михаил Щербаков.
Жителям соседних с новым парковочным пространством дворов придется устанавливать шлагбаумы, чтобы не пасть в борьбе с желающими халявно припарковаться. GOROD48 подробно рассказывал, как закрыть дворы.
«Уже не знают как ещё денег с народа потянуть. Позор. Раньше и общественный транспорт был бесплатным и телефоны». — написал Ржунемогу.
«Хоть одна хорошая новость за последнее время, а то один негатив кругом сыпится», — добавил Ентот пэтриот.
В декабре начнётся капитальный ремонт детской поликлиники № 6 на улице Московской, 103.
На время ремонта врачи шестой поликлиники переедут на улицу Петра Смородина, 2 в детскую поликлинику № 5.
Зданию поликлиники № 6 больше 40 лет. Её капитальный ремонт анонсировал губернатор Игорь Артамонов, он пообещал, что в 40-летнем здании заменят сети водо- и теплоснабжения, электрику, а также разграничат помещение и увеличат число кабинетов — в поликлинике станет больше педиатров.
Несмотря на то, что сезон фонтанов закончился еще 1 октября, их чаши до сих пор наполнены водой. Управление главного смотрителя только на днях проторговало консервацию фонтанов. Не было денег.
В выходные будет холодно, ожидается небольшой снег. Сегодня ночью столбики термометров могут опуститься до -5 градусов, а завтра днем температура составит от 0 до +2 градусов.
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