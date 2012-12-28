47 нелегальных мигрантов, задержанных в Липецкой области, выдворены с территории России

В регионе подвели итоги операции «Нелегал-2026»

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Во время масштабных рейдов полицейских в Липецкой области 47 иностранных граждан выдворены из России, возбуждено 14 уголовных дел, а всего зафиксировано 782 нарушения миграционного законодательства.В рамках двух этапов операции «Нелегал-2026» сотрудники полиции проверили рынки, предприятия, торговые центры и жилой сектор. Основная масса из 782 выявленных административных правонарушений связана с нелегальной работой, нарушением правил пребывания и фиктивным миграционным учетом. С нарушителей и работодателей взыскано почти 2 млн рублей штрафов.Стражи порядка задержали также 21 человека из реестра контролируемых лиц и закрыли въезд в РФ для 98 иностранцев.