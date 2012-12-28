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47 нелегальных мигрантов, задержанных в Липецкой области, выдворены с территории России
Владимир Путин передал управление заводом «Дж.Т.И. Елец» под временное руководство компании «Промышленные активы»
Происшествия
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сегодня, 08:23
47 нелегальных мигрантов, задержанных в Липецкой области, выдворены с территории России
В регионе подвели итоги операции «Нелегал-2026»
В рамках двух этапов операции «Нелегал-2026» сотрудники полиции проверили рынки, предприятия, торговые центры и жилой сектор. Основная масса из 782 выявленных административных правонарушений связана с нелегальной работой, нарушением правил пребывания и фиктивным миграционным учетом. С нарушителей и работодателей взыскано почти 2 млн рублей штрафов.
Стражи порядка задержали также 21 человека из реестра контролируемых лиц и закрыли въезд в РФ для 98 иностранцев.
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