«Самое ценное — люди»

На главном предприятии региона работают более 200 трудовых династий.

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92 года назад состоялась первая плавка новолипецкой стали. Сейчас каждая третья липецкая семья связана с комбинатом.На НЛМК насчитывается уже более 200 трудовых династий! Представитель одной из них начальник участка конвертерного цеха №2 Евгений Федосеев в ролике ниже гордится, что в марте этого года на комбинат пришёл работать его внук. А всего на комбинате душу в работу вкладывают представители 300 профессий: первые в экономике, первые во всём.