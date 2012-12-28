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сегодня, 08:29
«Самое ценное — люди»
На главном предприятии региона работают более 200 трудовых династий.
На НЛМК насчитывается уже более 200 трудовых династий! Представитель одной из них начальник участка конвертерного цеха №2 Евгений Федосеев в ролике ниже гордится, что в марте этого года на комбинат пришёл работать его внук. А всего на комбинате душу в работу вкладывают представители 300 профессий: первые в экономике, первые во всём.