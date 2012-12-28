Ельчанка зашла на запрещённую платформу через VPN и лишилась 25 000 рублей

После попытки обойти блокировку телефон начал вести себя странно.

31 октября в Ельце в полицию обратилась 53-летняя женщина с заявлением о краже более 25 000 рублей с банковского счета.«По словам потерпевшей, она не передавала телефон посторонним лицам — он постоянно находился при ней. Однако женщина решила зайти на запрещённую платформу, воспользовавшись сторонним средством обхода блокировок. Сразу после этого телефон начал вести себя странно: на экране появлялись цифры, устройство самопроизвольно выполняло команды. Затем на телефон пришло SMS с кодом, после чего с её счета были списаны деньги в пользу популярной игровой площадки, находящейся за границей», — сообщает ОМВД по Ельцу.Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счёта».