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Происшествия
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сегодня, 12:17
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Ельчанка зашла на запрещённую платформу через VPN и лишилась 25 000 рублей
После попытки обойти блокировку телефон начал вести себя странно.
«По словам потерпевшей, она не передавала телефон посторонним лицам — он постоянно находился при ней. Однако женщина решила зайти на запрещённую платформу, воспользовавшись сторонним средством обхода блокировок. Сразу после этого телефон начал вести себя странно: на экране появлялись цифры, устройство самопроизвольно выполняло команды. Затем на телефон пришло SMS с кодом, после чего с её счета были списаны деньги в пользу популярной игровой площадки, находящейся за границей», — сообщает ОМВД по Ельцу.
Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счёта».
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