Сегодня в Липецке: движение на проблемном участке восстановлено, начнут ли липчанам доплачивать за больничный
Сегодня в Липецке: движение на проблемном участке восстановлено, начнут ли липчанам доплачивать за больничный
Общество
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37 минут назад
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GOROD48 отмечает 20-летие
Все эти годы наш интернет-проект занимает лидирующие позиции на региональном медиарынке.
Статистика GOROD48 за 20 лет впечатляет: 1 000 000 000 (миллиард!) просмотров сайта, 230 000 наших новостей и 5 800 000 ваших комментариев.
А в далёком 2006 году наш сайт ежедневно читали всего 200 человек. Но даже с такой небольшой аудиторией журналисты GOROD48 старались работать на максимум: выдавать самые горячие и актуальные материалы.
Наш самый первый выпуск состоял всего из семи новостей. Но на эти заголовки интересно кликнуть и сегодня: «В Липецке состоялись похороны жертвы заказного убийства», «Липецкий авиацентр посетила делегация ОБСЕ», «99% липецких домов готовы к отопительному сезону», «Мошенник обманул елецкий банк на семь тысяч рублей», «ОАО «Лебедянский» приобрело 100% акций Санкт-Петербургского производителя соков», «Мини-футбольный клуб «Липецк» стартует в суперлиге», «В Липецке завершается строительство новой объездной дороги по улице Механизаторов».
20 лет для интернет-проекта — немалый срок. За это время многие наши конкуренты сдулись и сдались. А GOROD48 и сегодня — ведущий* новостной сайт Липецка и Липецкой области с огромной ежедневной аудиторией читателей и подписчиков в наших социальных сетях.
В наш век информационного шума в Липецкой области GOROD48 смотрят и читают чаще, чем популярный сайт по поиску работы, и даже чаще, чем ищут улицы, дома и организации на карте Липецка.
Почему липчане выбирают GOROD48? Мы стараемся показать объективную картину происходящего, первыми написать о событиях в Липецке и регионе. Потому что это наш город, это наша жизнь и это наши люди. Неслучайно для GOROD48 когда-то давно был выбран слоган: «Электронное имя Липецка». Именно поэтому нам доверяют не только читатели, но и рекламодатели.
Отдельные наши новости просматривают почти до 700 тысяч раз! К своему 20-летию мы решили собрать топ публикаций GOROD48 по версии наших любимых читателей и комментаторов.
Абсолютный лидер в этом рейтинге — написанный в октябре 2020 года материал на тему коронавируса: «6-й день болезни. Обоняние пропало так, что я не чувствовал даже запаха нашатырного спирта…». Тогда GOROD48 получил дневник перенёсшего COVID-19 липчанина, который боролся с болезнью 33 дня. Эта история не оставила никого равнодушным. У публикации — 694 742 показа!
В декабре 2017 года 469 149 просмотров набрал материал «Липецкие красотки ищут новогоднее настроение у ёлки». И он тоже создан вместе с вами — нашими читателями. Тогда последний месяц года не радовал зимней погодой. За окном были дождь, лужи, грязь. Но если снега было взять негде, то хорошего настроения было хоть отбавляй в нашем материале — красочном фотообзоре соцсетей липчанок.
Третий по популярности материал за 20 лет существования GOROD48 снова был посвящён теме пандемии. В апреле 2020 года мы опубликовали карту очагов коронавирусной инфекции в Липецкой области. Итог — 397 299 просмотров новости.
Топ-5 наших публикаций замыкает материал на тему мобилизации. 22 сентября 2022 года мы рассказали о том, «Что означают категории в военном билете?». Его прочитали 372 992 раза.
Мы были рядом с вами и держали руку на пульсе в самые непростые времена — в пандемию коронавируса работали удалённо, получали цифровые пропуска и адаптировались к дистанту в школе, провожали своих во время мобилизации, вместе переживали снежные зимы, повышение пенсионного возраста и рост тарифов, дефицит соли, сахара, гречки и бензина, мы вместе развеивали фантастические слухи «о санитарных обработках с воздуха» даже тогда, когда ещё не придумали закон о фейках.
Сегодня мы с вами во время атак БПЛА и ракетной опасности. И при всём этом мы продолжаем жить полной жизнью: общаться с вами на улицах на самые актуальные темы в рубрике «Говорит Липецк», путешествовать по туристическим местам нашего и соседних регионов, готовить с командой «Четырёх сезонов», ходить в театры, музеи и филармонию. Своё 20-летие GOROD48 тоже празднует с вами!
*По данным LiveInternet и «Медиалогии».
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