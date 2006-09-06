Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На 16 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкой области угрожают БПЛА
Происшествия
Движение от памятника Танкистам к Октябрьскому мосту восстановлено по прежней схеме
Общество
В Липецке автомобиль «Киа» врезался в стоящий большегруз: погибла 25-летняя женщина
Происшествия
Сегодня в Липецке: движение на проблемном участке восстановлено, начнут ли липчанам доплачивать за больничный
Общество
БПЛА перехвачены над Липецкой областью
Происшествия
В Липецкую область пришли небольшие дожди
Погода в Липецке
Когда в Липецкой области выпадет снег?
Общество
Красный уровень отменили в 5 утра
Происшествия
Двое мужчин пострадали в пожарах в Липецком и Добринском округах
Происшествия
Читать все
В Липецке автомобиль «Киа» врезался в стоящий большегруз: погибла 25-летняя женщина
Происшествия
Сегодня в Липецке: движение на проблемном участке восстановлено, начнут ли липчанам доплачивать за больничный
Общество
НЛМК выпустил в реку Воронеж более полумиллиона мальков сазана
Общество
GOROD48 отмечает 20-летие
Общество
Липецкой области угрожают БПЛА
Происшествия
На школьных каникулах заболеваемость ОРВИ снизилась на 13%
Здоровье
Когда в Липецкой области выпадет снег?
Общество
Двое мужчин пострадали в пожарах в Липецком и Добринском округах
Происшествия
БПЛА перехвачены над Липецкой областью
Происшествия
Красный уровень отменили в 5 утра
Происшествия
Читать все
Общество
131
37 минут назад
1

GOROD48 отмечает 20-летие

Все эти годы наш интернет-проект занимает лидирующие позиции на региональном медиарынке.

GOROD48 — 20 лет! 6 сентября 2006 года наш сайт заработал в техническом режиме, а в конце октября 2006 года стал доступен для всех пользователей.

Статистика GOROD48 за 20 лет впечатляет: 1 000 000 000 (миллиард!) просмотров сайта, 230 000 наших новостей и 5 800 000 ваших комментариев.

А в далёком 2006 году наш сайт ежедневно читали всего 200 человек. Но даже с такой небольшой аудиторией журналисты GOROD48 старались работать на максимум: выдавать самые горячие и актуальные материалы.

Наш самый первый выпуск состоял всего из семи новостей. Но на эти заголовки интересно кликнуть и сегодня: «В Липецке состоялись похороны жертвы заказного убийства», «Липецкий авиацентр посетила делегация ОБСЕ», «99% липецких домов готовы к отопительному сезону», «Мошенник обманул елецкий банк на семь тысяч рублей», «ОАО «Лебедянский» приобрело 100% акций Санкт-Петербургского производителя соков», «Мини-футбольный клуб «Липецк» стартует в суперлиге», «В Липецке завершается строительство новой объездной дороги по улице Механизаторов».

20 лет для интернет-проекта — немалый срок. За это время многие наши конкуренты сдулись и сдались. А GOROD48 и сегодня — ведущий* новостной сайт Липецка и Липецкой области с огромной ежедневной аудиторией читателей и подписчиков в наших социальных сетях.

В наш век информационного шума в Липецкой области GOROD48 смотрят и читают чаще, чем популярный сайт по поиску работы, и даже чаще, чем ищут улицы, дома и организации на карте Липецка.

Почему липчане выбирают GOROD48? Мы стараемся показать объективную картину происходящего, первыми написать о событиях в Липецке и регионе. Потому что это наш город, это наша жизнь и это наши люди. Неслучайно для GOROD48 когда-то давно был выбран слоган: «Электронное имя Липецка». Именно поэтому нам доверяют не только читатели, но и рекламодатели.

Отдельные наши новости просматривают почти до 700 тысяч раз! К своему 20-летию мы решили собрать топ публикаций GOROD48 по версии наших любимых читателей и комментаторов.

Абсолютный лидер в этом рейтинге — написанный в октябре 2020 года материал на тему коронавируса: «6-й день болезни. Обоняние пропало так, что я не чувствовал даже запаха нашатырного спирта…». Тогда GOROD48 получил дневник перенёсшего COVID-19 липчанина, который боролся с болезнью 33 дня. Эта история не оставила никого равнодушным. У публикации — 694 742 показа!

В декабре 2017 года 469 149 просмотров набрал материал «Липецкие красотки ищут новогоднее настроение у ёлки». И он тоже создан вместе с вами — нашими читателями. Тогда последний месяц года не радовал зимней погодой. За окном были дождь, лужи, грязь. Но если снега было взять негде, то хорошего настроения было хоть отбавляй в нашем материале — красочном фотообзоре соцсетей липчанок.

Третий по популярности материал за 20 лет существования GOROD48 снова был посвящён теме пандемии. В апреле 2020 года мы опубликовали карту очагов коронавирусной инфекции в Липецкой области. Итог — 397 299 просмотров новости.

Топ-5 наших публикаций замыкает материал на тему мобилизации. 22 сентября 2022 года мы рассказали о том,  «Что означают категории в военном билете?». Его прочитали 372 992 раза.

Мы были рядом с вами и держали руку на пульсе в самые непростые времена — в пандемию коронавируса работали удалённо, получали цифровые пропуска и адаптировались к дистанту в школе, провожали своих во время мобилизации, вместе переживали снежные зимы, повышение пенсионного возраста и рост тарифов, дефицит соли, сахара, гречки и бензина, мы вместе развеивали фантастические слухи «о санитарных обработках с воздуха» даже тогда, когда ещё не придумали закон о фейках.

Сегодня мы с вами во время атак БПЛА и ракетной опасности. И при всём этом мы продолжаем жить полной жизнью: общаться с вами на улицах на самые актуальные темы в рубрике «Говорит Липецк», путешествовать по туристическим местам нашего и соседних регионов, готовить с командой «Четырёх сезонов», ходить в театры, музеи и филармонию. Своё 20-летие GOROD48 тоже празднует с вами!

*По данным LiveInternet и «Медиалогии».
GOROD48

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Горожанин
18 минут назад
Поздравляю с Днём Рождения!
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, лимит на займы под высокие проценты — законы, которые вступают в силу в октябре
Общество
Липецкая область — лидер по инвестициям в охрану воздуха
Общество
ТОП нарушений благоустройства в Липецке: граффити, раскопки и бурьян
Общество
Снятый на «Кудыкиной горе» фильм добрался до экранов
Здоровье
В Липецкой области за неделю ОРВИ заболели 4554 человека, новых случаев гриппа не было
Общество
С чили, с мёдом и с корицей: полноценный обед из тыквы за полчаса
Экономика
В Липецкой области дешевели сахар и картофель, дорожали яйца и мёд
Общество
Строительство лестницы от парка Победы к скверу на Полиграфической застопорилось
Общество
В Липецке готовят 82 точки для продажи новогодних ёлок
Общество
Имущество экс-мэра Романа Ченцова и его семьи на 104 миллиона рублей требуют обратить в доход государства
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить