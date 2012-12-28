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сегодня, 10:47
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Михаил Щербаков дал подчинённым две недели на окончательные расчёты с подрядчиками по нацпроектам

По факту в Липецке выполнены работы по всем нацпроектам, но оплачена лишь половина из них.

На оперативном совещании в мэрии выяснилось, что строители сдали все объекты этого года по национальным проектам, но департамент градостроительства и архитектуры мэрии оплатил лишь 54% выполненных работ.

— Меня такое положение дел не устраивает, — сказал глава городской администрации Михаил Щербаков представителям департамента. — Даю вам максимум две недели, чтобы рассчитаться с подрядчиками!

В своё оправдание чиновники сказали, что некоторые подрядчики не способны составлять сметы выполненных работ. В пример привели реконструкцию 38-го детсада на Соколе, обошедшегося бюджету в 59,4 миллиона рублей, в который после капремонта уже вернулись дети, но строителям до сих пор выплачен лишь аванс в размере 37%!

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— Обновлённый детсад уже работает, и это главное. Физическое исполнение контракта затянулось лишь на неделю. Трудности возникли при осмечивании ремонта, так как в силу нехватки средств прямо по ходу капремонта по согласованию с заказчиком и администрацией детского сада приходилось менять виды работ, выполнять первоочередные задачи, отказываясь от второстепенных. Но критику мы принимаем. Уже вчера к вечеру мы завершили обсчёт смет и передали их заказчику, — прокомментировали GOROD48 ситуацию в ООО «Липецксантехмонтаж-1».

Напомним, что в этом году капитально ремонтировались три детсада и 13 школ Липецка. Физически все они готовы, но департамент градостроительства полностью не рассчитался со строителями ни за один из детсадов, а также за три школы.
Михаил Щербаков
ремонт школ
ремонт детсадов
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Комментарии (11)

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Как гость
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Гагарина2
35 минут назад
У нас отопительный сезон закончился 03.11.2026г. Рано радовались.
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Елецкая 10а.
4 минуты назад
А у нас еще не начинался
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Гагарина 2
24 минуты назад
Не надо пользоваться чужим НИКом. Отопление дали не полностью, прекратите вводить всех в заблуждение.
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смотритель зоопарка
47 минут назад
наверное потому что сделано все тяп ляп поэтому и не платят
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Патриот
49 минут назад
Молодец товарищ Щербаков!!! С ними надо так, жёстко по мужски, по десантному!!! А тов. Щербаков ветеран ВДВ!!! Так держать!!!
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Ответ
сегодня, 11:06
ООО Липецксантехмонтаж-1 - это городской депутат бугаков который очень любит менять типы работ.
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смотритель зоопарка
46 минут назад
и получать огромные допники
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Катерина
сегодня, 11:06
И ещё один вопрос возникает. Куда делись деньги на охрану детских садов? Почему эти функции переложили на нянь и воспитателей?
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Владимир
сегодня, 10:56
А вот интересно, почему задерживают оплату??? Кто в этом и почему заинтересован...?
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Крутят
сегодня, 11:11
В банках,под процентами.
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гость
54 минуты назад
В банках,под процентами. Неужели?
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