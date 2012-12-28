Михаил Щербаков дал подчинённым две недели на окончательные расчёты с подрядчиками по нацпроектам

По факту в Липецке выполнены работы по всем нацпроектам, но оплачена лишь половина из них.

На оперативном совещании в мэрии выяснилось, что строители сдали все объекты этого года по национальным проектам, но департамент градостроительства и архитектуры мэрии оплатил лишь 54% выполненных работ.— Меня такое положение дел не устраивает, — сказал глава городской администрации Михаил Щербаков представителям департамента. — Даю вам максимум две недели, чтобы рассчитаться с подрядчиками!В своё оправдание чиновники сказали, что некоторые подрядчики не способны составлять сметы выполненных работ. В пример привели реконструкцию 38-го детсада на Соколе, обошедшегося бюджету в 59,4 миллиона рублей, в который после капремонта уже вернулись дети, но строителям до сих пор выплачен лишь аванс в размере 37%!— Обновлённый детсад уже работает, и это главное. Физическое исполнение контракта затянулось лишь на неделю. Трудности возникли при осмечивании ремонта, так как в силу нехватки средств прямо по ходу капремонта по согласованию с заказчиком и администрацией детского сада приходилось менять виды работ, выполнять первоочередные задачи, отказываясь от второстепенных. Но критику мы принимаем. Уже вчера к вечеру мы завершили обсчёт смет и передали их заказчику, — прокомментировали GOROD48 ситуацию в ООО «Липецксантехмонтаж-1».Напомним, что в этом году капитально ремонтировались три детсада и 13 школ Липецка. Физически все они готовы, но департамент градостроительства полностью не рассчитался со строителями ни за один из детсадов, а также за три школы.