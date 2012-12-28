Липчанин стал самым мускулистым на пляже в Геленджике

Наш культурист выиграл чемпионат России!

Медников в этом году выиграл все главные соревнования страны: в марте взял Кубок России, в сентябре победил в открытом чемпионате Москвы и вот теперь добавил к этому титул чемпиона России.









Дмитрию 24 года, мышцы он начал качать сравнительно недавно – 4 года надад, но уже добился таких серьёзных успехов! Все это – результат целеустремлённости и упорных тренировок под руководством наставника Алексея Егупова.





Фото предоставлено спортсменами

Дмитрий Медников из Липецка выиграл чемпионат России по бодибилдингу в номинации «Пляжный бодибилдинг».Соревнования сильнейших культуристов страны прошли в Геленджике и поразили количеством участников. Как рассказал GOROD48 руководитель липецкой областной федерации бодибилдинга Денис Григорьев, в различных номинациях выступали более 1200 спортсменов из 34 регионов!Пляжный бодибилдинг имеет свои особенности. Ноги спортсмена закрывают удлинённые шорты, упор делается не на экстремальные объемы мышц, а на пропорции, баланс, но при этом требует выраженной мускулатуры.