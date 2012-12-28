В детской больнице спасли девочку с застрявшим в пищеводе куриным сердцем

Кусок пищи наглухо перекрыл пищевод. Девочка не могла ни есть, ни пить.

В липецкой областной детской больнице спасли 10-летнюю девочку поступившую с острой дисфагией — застрявшей в пищеводе едой. Ребенок проглотил не прожеванное куриное сердце, что привело к полной блокировке просвета пищевода.Врачи провели девочке экстренную эндоскопию и извлекли кусок пищи без хирургического разреза.Ребенок уже выписан домой.