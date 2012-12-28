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Общество
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47 минут назад
В детской больнице спасли девочку с застрявшим в пищеводе куриным сердцем
Кусок пищи наглухо перекрыл пищевод. Девочка не могла ни есть, ни пить.
Врачи провели девочке экстренную эндоскопию и извлекли кусок пищи без хирургического разреза.
Ребенок уже выписан домой.
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