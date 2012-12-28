17-летнему ельчанину грозит до 12 лет колонии

Он обвиняется в жестоком избиении 21-летнего парня.

Следственный отдел по Ельцу возбудил уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя за избиение человека группой лиц, повлёкшее причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает СУ СК России по Липецкой области.По версии следствия, ночью 5 июля этого года на улице Ленина в Ельце подросток находился в компании, которая жестоко избила 21-летнего парня — он получил травму головы, которая квалифицирована как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.«Подозреваемый дал признательные показания. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводятся необходимые следственные действия и судебные экспертизы, направленные на установление всех участников конфликта, обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы», — сказано в сообщении СУ СК.Санкция пункта «а» части 3 статьи 111 УК РФ, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает до 12 лет лишения свободы.