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38 минут назад
5

17-летнему ельчанину грозит до 12 лет колонии

Он обвиняется в жестоком избиении 21-летнего парня.

Следственный отдел по Ельцу возбудил уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя за избиение человека группой лиц, повлёкшее причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает СУ СК России по Липецкой области.

По версии следствия, ночью 5 июля этого года на улице Ленина в Ельце подросток находился в компании, которая жестоко избила 21-летнего парня — он получил травму головы, которая квалифицирована как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.

«Подозреваемый дал признательные показания. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводятся необходимые следственные действия и судебные экспертизы, направленные на установление всех участников конфликта, обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы», — сказано в сообщении СУ СК.

Санкция пункта «а» части 3 статьи 111 УК РФ, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает до 12 лет лишения свободы.
СУ СК
избиение
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Нонка
6 минут назад
Ну вот -решил развиваться как мужчина ! Развитие сроком лет на 10 -мужчина Передачки и свиданки это оч даже не плохо
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гостъ
9 минут назад
Смотрите и читайте пункт 1 статья 7 УК РФ !!!
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Липчанин
25 минут назад
Видно что без блата! Поэтому на полную катушку!
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гостъ
25 минут назад
Не совершеннолетним лишают свободы до 10 лет !!!
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Жесть
32 минуты назад
Мамина - "радость", папина - "гордость"!!!(((
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