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Театр Толстого и филармония запускают новый совместный проект

23 декабря на сцене театра Толстого покажут «Щелкунчика».

Липецкий театр драмы им. Л. Н. Толстого и Липецкая государственная филармония «Унион» запускают совместный проект — «Музыкальная среда в Театре».

Как рассказала GOROD48 заместитель директора театра Толстого Елена Борисова, с декабря по май раз в месяц по средам на сцене театра Толстого будут вместе выступать и музыканты, и драматические артисты. Программы предполагаются разные. Например, 23 декабря сцене театра Толстого прозвучит «Щелкунчик».

Симфонический оркестр филармонии и театр Толстого плодотворно сотрудничают уже три года. Этой весной театр и оркестр  выпустили мюзикл «Вестсайдская история». Ещё один совместный проект  — спектакль «Пушкин и музыка». Интересный музыкально-театральный опыт был и на фестивале «Липецкие театральные встречи»: московский артист Евгений Князев и оркестр липецкой филармонии исполнили «Бориса Годунова». Кроме того, 9 мая прошлого года на площади Ленина-Соборной в Липецке прошло музыкально-мультимедийное шоу «День Победы», посвящённое 80-летию Великой Победы. Тогда музыканты симфонического оркестра тоже работали вместе с артистами театра, которые читали стихи. Артисты театра также участвуют в мюзиклах филармонии.

«В нашем городе нет как такового музыкального театра, а интерес именно к этому виду искусства у липчан большой. Филармонии важно, чтобы театральные зрители увидели и услышали симфонический оркестр, а театру важно, чтобы филармоническая публика пришла в театр. Поэтому придуман проект «Музыкальная среда в Театре». Программа уже составлена, коллективами утрясены даты и графики», — отметила пресс-секретарь филармонии Юлия Кондратьева.

Презентация совместного проекта театра и филармонии состоится 18 ноября на камерной сцене театра. Гостей ждёт рассказ о ближайших показах. Также прозвучат стихи и мелодии в исполнении актёров театра и струнного квартета «ANIMA». Вход на презентацию — бесплатный, но по предварительной записи: количество мест ограничено.
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Комментарии (1)

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Вася с 11-го
17 минут назад
хорошо, в юнион тяжело пробиться, билеты быстро разбирают.
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