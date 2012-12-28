На двух десятках улиц отключат холодную воду

Холодной воды не будет в районах Опытной станции, Карьера, Ниженки, Центра.



3 ноября «РВК-Липецк» будет проводить работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Фрунзе, 23а, улица Студёновская, 124а, кроме того, по заявке подрядной организации пройдут работы технического присоединения к сетям водоснабжения объекта на участке улица Агрономическая — проезд Боевой — без холодной воды временно останутся потребители 22 улиц, сообщили в компании.С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах и зданиях № 4, 5, 6, 7, 15, 16 по улице Агрономической, № 1, 1 стр. 1, 2, 2а, 4, 4а, 6, стр. 6, 8, 11, 13 по улице Опытной, № вл. 2 по Лебедянскому шоссе, № 5, 5а, 5а/1, 19, 23, 23а, 23б, 23/1, 23/2, 23 вл. 3, 23 вл. 4, 25а, 25 стр. 3, 25/1, 25/2, 25/4, вл. 25/1, 26, 27, 27г, 28, 28а, 29, 30, 30а, 32, 32а, 33, 34, 34а, 34б, 34в, 34/2, 35, 37, 38, 39, 39/1, 39а по Боевому проезду, № 23а по улице Фрунзе, № 18, 20, 22, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39а, 39б, 43, 45, 47, 49, 51, 57, 65, 67, 73, 91, 109, 109а, 109б, 122, 122а, 123, 126, 126в, 131, 159, 187а, 188, 184, 201, 205а по улице Студёновской, № 8а, 10, 10а, 10/2, 54, 63, 65, 67, 69, 71а, 71 по улице Елецкой, № 2 по улице Чапаева, № 2 по улице Карьерной, № 1а по улице 9 Января, в частном секторе улиц Железнякова, 40 лет Советской Армии, 9 Января, Елецкой, Павлова, Лескова, Карьерной, Студёновской, Фрунзе, Кольцевой, Чапаева, Красной, Арктической, 20-го Партсъезда, Дарвина, Маяковского, Димитрова, Энергетической, проезда Боевого.Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.3 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики — отключения электроэнергии произойдут в районах 10-й Шахты и Ссёлок с 09:00 до 17:00:- в районе 10-й Шахты отключат электричество в домах № 22 по улице Винницкой, № 23, 23а по улице Задорожной, № 4 по улице Муравьёва, № 2, 2а, 10 по улице Одоевского, № 7а, 11а, 12 по улице Шахтёрской, обесточат улицы Рыбалко, Подсобное Хозяйство, Садовую, Харьковскую, садоводческие товарищества «Восход», «Металлург-2»;- в Ссёлках не будет света в домах № 1а по улице Космонавтов, № 200 по улице Ленина, № 2, 4 по улице Листопадной, № 17 по улице Палисадной, подачу электричества приостановят на улицах Аллейной, Дубовой, Жемчужной, Журавлиной, Калиновой, Камышовой, Кирова, Липовой, Медовой, Покровской, Посадской, Провинциальной, Сокольской, Ракитной, в садоводческом товариществе «Металлург-6».