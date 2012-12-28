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Говорит Липецк
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44 минуты назад
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До какого возраста человека можно считать молодым?
Липчане обращали внимание на то, что в душе они всегда молоды, только с телом бывают проблемы.
Мы спросили у липчан, до какого возраста человека можно считать молодым.
Не так уж и много было тех, кто ограничился 40 годами. Горожане считают, что возраст — категория внутренняя, стареет только оболочка. Одна из наших респонденток заметила, что у женщин бывает только три возраста: молодость, вторая молодость и вечная молодость.
Хотя нам встретились и приверженцы очень жёсткой классификации, считающие, что молодость заканчивается в 18 и даже в 14 лет. В современных реалиях именно в этом возрасте надо уже начинать зарабатывать и отвечать за свою жизнь, то есть взрослеть.
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