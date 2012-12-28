Сегодня в Липецке: где пройдёт «Ночь искусств», как начальство реагирует на беременность сотрудниц
Происшествия
435
сегодня, 07:49
16-летняя липчанка за 8000 рублей продала доступ к своей банковской карте
Но деньги так и не получила. Зато стала фигуранткой уголовного дела.
«По данным следствия, за 8000 рублей она предоставила неизвестному доступ к своей банковской карте для совершения неправомерных операций. Преступление выявлено сотрудниками УБК УМВД России по Липецкой области», — сообщает областное управление МВД.
Заманчивое предложение липчанка получила в ходе переписки в интернете со знакомым. Карту передавала неизвестным в торговом центре у банкомата. Это произошло 3 марта этого года. Но обещанные 8000 рублей в итоге ей так и не заплатили.
Сейчас ранее не судимая и не состоящая на учёте в отделе по делам несовершеннолетних девушка находится под подпиской о невыезде.
В полиции напоминают, что ключевым условием привлечения к ответственности является корыстная заинтересованность — получение вознаграждения или иной имущественной выгоды. И даже формальная передача карты «для одной операции» может стать основанием для проверки и уголовного преследования. При этом добровольное обращение в полицию и содействие следствию могут стать основанием для освобождения от ответственности.
0
0
3
2
0
Комментарии