16-летняя липчанка за 8000 рублей продала доступ к своей банковской карте

Но деньги так и не получила. Зато стала фигуранткой уголовного дела.

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Сейчас ранее не судимая и не состоящая на учёте в отделе по делам несовершеннолетних девушка находится под подпиской о невыезде.



В полиции напоминают, что ключевым условием привлечения к ответственности является корыстная заинтересованность — получение вознаграждения или иной имущественной выгоды. И даже формальная передача карты «для одной операции» может стать основанием для проверки и уголовного преследования. При этом добровольное обращение в полицию и содействие следствию могут стать основанием для освобождения от ответственности.

16-летняя липчанка стала фигуранткой уголовного дела по части третьей статьи 187 УК РФ «Передача из корыстной заинтересованности электронного средства платежа другому лицу».«По данным следствия, за 8000 рублей она предоставила неизвестному доступ к своей банковской карте для совершения неправомерных операций. Преступление выявлено сотрудниками УБК УМВД России по Липецкой области», — сообщает областное управление МВД.Заманчивое предложение липчанка получила в ходе переписки в интернете со знакомым. Карту передавала неизвестным в торговом центре у банкомата. Это произошло 3 марта этого года. Но обещанные 8000 рублей в итоге ей так и не заплатили.