Помещения клиентской службы Соцфонда на Соборной площади закрываются на ремонт

До декабря следующего года служба переедет на улицу Меркулова, 4.

Помещения клиентской службы регионального отделения Соцфонда закрываются на ремонт с 30 ноября до 31 декабря 2027 года. Таким образом продолжится ремонт здания на Соборной площади, 3, начавшийся прошлым летом с фасадных работ.На время ремонта приём граждан и страхователей будет вестись в Липецке на улице Меркулова, 4.Получить услуги регионального Соцфонда можно также на портале «Госуслуги», в МФЦ и в любой клиентской службе Отделения СФР по Липецкой области независимо от места регистрации или фактического проживания.Консультация по телефону:— для граждан 8 (800) 100-00-01,— для страхователей 8 (4742) 42-92-73.