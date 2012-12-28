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Общество
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сегодня, 12:30
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Помещения клиентской службы Соцфонда на Соборной площади закрываются на ремонт
До декабря следующего года служба переедет на улицу Меркулова, 4.
На время ремонта приём граждан и страхователей будет вестись в Липецке на улице Меркулова, 4.
Получить услуги регионального Соцфонда можно также на портале «Госуслуги», в МФЦ и в любой клиентской службе Отделения СФР по Липецкой области независимо от места регистрации или фактического проживания.
Консультация по телефону:
— для граждан 8 (800) 100-00-01,
— для страхователей 8 (4742) 42-92-73.
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