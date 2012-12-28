На 90-м году жизни умер бывший управляющий трестом «Липецкстрой» Николай Копаев

Союз строителей Липецкой области сообщил о смерти на 90-м году Николая Копаева, в 1987–1992 годах возглавлявшего трест «Липецкстрой».«Под руководством и при непосредственном участии Николая Копаева в Липецкой области построено множество производственных и промышленных зданий — его труд стал важной частью индустриального облика региона», — говорится в сообщении.В 1984 году постановлением Главного комитета ВДНХ СССР Николай Копаев был занесён на Всесоюзную Доску ВДНХ СССР и награждён Золотой медалью, а в 1986 году награждён орденом Трудового Красного Знамени.