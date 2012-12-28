Сегодня в Липецке: движение на проблемном участке восстановлено, начнут ли липчанам доплачивать за больничный
Общество
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58 минут назад
На 90-м году жизни умер бывший управляющий трестом «Липецкстрой» Николай Копаев
«Под руководством и при непосредственном участии Николая Копаева в Липецкой области построено множество производственных и промышленных зданий — его труд стал важной частью индустриального облика региона», — говорится в сообщении.
В 1984 году постановлением Главного комитета ВДНХ СССР Николай Копаев был занесён на Всесоюзную Доску ВДНХ СССР и награждён Золотой медалью, а в 1986 году награждён орденом Трудового Красного Знамени.