Сегодня в Липецке: движение на проблемном участке восстановлено, начнут ли липчанам доплачивать за больничный
Происшествия
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сегодня, 16:01
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34-летняя липчанка пообещала отмазать коллегу от армии за 300 000 рублей
Но обманула. Женщина получила два года условно за мошенничество.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 11 января этого года, работая на складе «Озон» в Липецке, женщина сообщила своему коллеге — другому сотруднику склада — что может помочь ему с медицинской справкой для отсрочки срочной службы в армии.
За посредничество в получении справки женщина взяла с призывника 300 000 рублей. Но возможности помочь ему с отсрочкой у липчанки не было. Деньги она просто потратила.
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