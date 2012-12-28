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сегодня, 16:01
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34-летняя липчанка пообещала отмазать коллегу от армии за 300 000 рублей

Но обманула. Женщина получила два года условно за мошенничество.

Советский районный суд приговорил ранее не судимую 34-летнюю липчанку к двум годам условного срока с таким же испытательным за мошенничество в крупном размере.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 11 января этого года, работая на складе «Озон» в Липецке, женщина сообщила своему коллеге — другому сотруднику склада — что может помочь ему с медицинской справкой для отсрочки срочной службы в армии.

За посредничество в получении справки женщина взяла с призывника 300 000 рублей. Но возможности помочь ему с отсрочкой у липчанки не было. Деньги она просто потратила.
мошенничество
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Можно
40 минут назад
Ещё лохов искать,ведь все так благополучно разрешилось...
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Гражданин
сегодня, 16:16
За 5 тыщ два года. За 300 пожурили
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Сергей
сегодня, 16:29
Гуманно!
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