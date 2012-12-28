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57 минут назад
4

Жители Казинки пожаловались на запах куриного помёта — птицефабрику оштрафовали

Воняло не просто так: в воздухе было обнаружено превышение ПДК двух загрязняющих веществ.

Жители села Казинка Грязинского округа пожаловались на вонь — резкий неприятный запах куриного помёта. Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по этой жалобе и выявила нарушения при эксплуатации площадки для хранения и переработки продуктов жизнедеятельности птиц. По данным GOROD48, речь идёт о площадке компании «Липецкптица».

«На площадке для хранения и переработки продуктов жизнедеятельности птиц вместимостью 60 тысяч тонн экологическая лаборатория ОБУ Центр Экологических проектов провела исследование проб воздуха и оно показало превышение предельно допустимых концентраций сразу двух загрязняющих веществ. Также выяснилось, что площадка не поставлена на учет в Росприроднадзоре как оказывающая негативное воздействие на окружающую среду», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В результате компанию оштрафовали на 60 000 рублей под двум статьям КоАП. Предприятие направило заявку на постановку площадки на учет, отходы утилизированы, разрабатывается проект санитарно-защитной зоны объекта. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
экология
природа
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Бабушка
31 минуту назад
а петушок то какой красавец!!!
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Кузя Прутиков
36 минут назад
И што, дЫшать стало легше ? . . .
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Апорт
41 минуту назад
Вонь была с лета . Не только в селе Казинка на матырском, на дачном 5 , на экономической зоне Липецк аж до грязей орловских. Мало оштрафовали .
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Елена
44 минуты назад
а раньше эта площадка была чистой и не загрязняла воздух?!
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