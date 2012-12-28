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Общество
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Жители Казинки пожаловались на запах куриного помёта — птицефабрику оштрафовали
Воняло не просто так: в воздухе было обнаружено превышение ПДК двух загрязняющих веществ.
«На площадке для хранения и переработки продуктов жизнедеятельности птиц вместимостью 60 тысяч тонн экологическая лаборатория ОБУ Центр Экологических проектов провела исследование проб воздуха и оно показало превышение предельно допустимых концентраций сразу двух загрязняющих веществ. Также выяснилось, что площадка не поставлена на учет в Росприроднадзоре как оказывающая негативное воздействие на окружающую среду», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В результате компанию оштрафовали на 60 000 рублей под двум статьям КоАП. Предприятие направило заявку на постановку площадки на учет, отходы утилизированы, разрабатывается проект санитарно-защитной зоны объекта. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
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