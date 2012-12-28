Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил проверить законность закрытия ДК в Покрово-Казацкой слободе Лебедяни
Сегодня в Липецке: где пройдёт «Ночь искусств», как начальство реагирует на беременность сотрудниц
Происшествия
572
сегодня, 09:13
5
Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил проверить законность закрытия ДК в Покрово-Казацкой слободе Лебедяни
Поводом для поручения стало видеообращение к Бастрыкину жителей слободы, которые просят не лишать их Дома культуры.
Поводом для поручения стало видеообращение к Бастрыкину жителей слободы, которые просят не лишать их Дома культуры.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил главе Следственного управления СК по Липецкой области Евгению Шаповалову представить доклад о проверке обращения жителей Покрово-Казацкой слободы Лебедяни о незаконном, по их мнению, закрытии местного клуба и передаче здания в частные руки.
Жители слободы рассказали, что сами занимались обустройством Дома культуры и он является для них единственной социально значимой площадкой.
Напомним, МБУ «Покрово-Казацкий центр культуры и досуга» находится в стадии ликвидации с октября 2025 года, а само здание не работает с 31 декабря того же года.
«Закрываются малопосещаемые и нерентабельные центры. Досуг населения теперь организован в Покровском филиале ДК «Лидер» и помещениях библиотеки», — рассказали GOROD48 в администрации Лебедянского округа, отметив, что новые площадки находятся в шаговой доступности и оснащены современным оборудованием.
Тем не менее действия должностных лиц будут оценены на предмет соответствия закону и учёта интересов местных жителей: региональный Следком проводит процессуальную проверку по признакам ст. 293 УК РФ («Халатность»).
2
0
0
5
2
Комментарии (5)