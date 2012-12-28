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сегодня, 09:13
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Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил проверить законность закрытия ДК в Покрово-Казацкой слободе Лебедяни

Поводом для поручения стало видеообращение к Бастрыкину жителей слободы, которые просят не лишать их Дома культуры.

Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил проверить законность закрытия ДК в Покрово-Казацкой слободе Лебедяни

Поводом для поручения стало видеообращение к Бастрыкину жителей слободы, которые просят не лишать их Дома культуры.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил главе Следственного управления СК по Липецкой области Евгению Шаповалову представить доклад о проверке обращения жителей Покрово-Казацкой слободы Лебедяни о незаконном, по их мнению, закрытии местного клуба и передаче здания в частные руки.

Жители слободы рассказали, что сами занимались обустройством Дома культуры и он является для них единственной социально значимой площадкой.

Напомним, МБУ «Покрово-Казацкий центр культуры и досуга» находится в стадии ликвидации с октября 2025 года, а само здание не работает с 31 декабря того же года.

«Закрываются малопосещаемые и нерентабельные центры. Досуг населения теперь организован в Покровском филиале ДК «Лидер» и помещениях библиотеки», — рассказали GOROD48 в администрации Лебедянского округа, отметив, что новые площадки находятся в шаговой доступности и оснащены современным оборудованием.

Тем не менее действия должностных лиц будут оценены на предмет соответствия закону и учёта интересов местных жителей: региональный Следком проводит процессуальную проверку по признакам ст. 293 УК РФ («Халатность»).
Бастрыкин
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Комментарии (5)

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Очевидец
21 минуту назад
Нынешнему режиму очаги культуры не нужны. Пусть народ смотрит ток шоу для маргиналов и дальше тупеет. Будет легче управлять.
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66+
33 минуты назад
Почему Бастрыкин или президент должны заниматься тем чем должен заниматься местная власть губернатор в конце концов ? Зачем мы тратим средства на содержание местной власти ?
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Лебедянец
44 минуты назад
Разные главы были в нашем городе но что происходит сейчас это форменный произвол и безобразие. И куда только смотрят вышестоящие органы.
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Бабаха
59 минут назад
Пора обратится за разъяснениями к главе следкома по поводу платных парковок, почему перекрывают дороги ради парковок, сужают дороги ради платных парковок, доход в казну копеечный, а неудобства жителям на миллиард...
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Житель Сокола
сегодня, 09:40
Провести проверку, ну-ну. Дом на 40 лет Октября как строили, так и строят.
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