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Происшествия
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Общество
244
47 минут назад
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НЛМК выпустил в реку Воронеж более полумиллиона мальков сазана

Молодь ценной промысловой рыбы общим весом более пяти тонн – очередной вклад комбината в сохранение водных и биологических ресурсов региона

29 октября у Новолипецкого пляжа в реку Воронеж выпустили более 500 тысяч мальков сазана. В воду рыбу спустили из рыбовоза по рукаву. Но перед этим любой желающий мог зачерпнуть молодь ведёрком из специально установленного бассейна и выпустить в реку, подчеркнув свою причастность к заботе о природе. Первых рыб в открытое плавание по Воронежу отправили министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Мартынец и директор по экологии и климату Группы НЛМК Сергей Евсеев. 

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Мальков в Липецк привезли из рыбхоза в Воронежской области, где их сначала подрастили до веса в 10 – 15 граммов. Ихтиологи считают, что именно такая масса значительно повышает шансы молоди на выживание в естественной среде и позволяет ей успешно адаптироваться к течению и хищникам.

Сазан выбран для зарыбления Воронежа не случайно. Эта рыба питается водной растительностью и донными организмами, что способствует естественному очищению рек и поддержанию экологического баланса. Вырастили мальков по заказу Новолипецкого металлургического комбината.

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— Сегодня мы выпустили в реку Воронеж свыше полумиллиона мальков сазана, а в прошлом году в реку Дон — более 400 тысяч мальков белого толстолобика и краснокнижной стерляди. Сохранение биоразнообразия – важное направление работы комбината. Еще один интересный пример работы в этом направлении НЛМК — совместный с заповедником «Галичья гора» проект по восстановлению в Липецкой области популяции филинов. Мы уже выпустили в природу восемь птиц, а до конца проекта собираемся выпустить более пятидесяти филинов. НЛМК последовательно снижает воздействие на окружающую среду. В прошлом году мы полностью замкнули водооборотный цикл комбината. Эта большая работа, которая длилась более 20 лет, позволила нам полностью исключить выпуск воды в Воронеж и сократить забор воды из реки почти в семь раз, — рассказал директор по экологии и климату группы НЛМК Сергей Евсеев.

65-летний житель Левобережья Виктор Долгов к массовому выпуску рыбы отнёсся с одобрением:

— Не всё же нам брать от природы, надо и восстанавливать то, что берём. Я рыбачу всю жизнь. А такая рыба, как сазан, в наших местах считается благородной. Её и не всегда поймаешь. Здесь ей будет удобно, тут много зимовальных ям, а сазан их любит. Растёт он быстро, насколько я знаю. И эта молодь за год подрастёт до килограмма.

Как оказалось, восполнение рыбой водоёмов Липецкой области проводится строго на научной основе. В год в них выпускают два с половиной — три миллиона мальков. Дон, Воронеж и Матырское водохранилище имеют достаточную кормовую базу для такого количества молоди.

— В прошлом году нам удалось существенно пополнить рыбные запасы области, а в этом году собираемся выпустить 1,3 миллиона молоди. Ближайшие планы — за три года довести объём мальков до четырёх миллионов штук: сазана, белого амура, толстолобика. Основные водоемы для выпуска — реки Воронеж, Дон, а также Матырское водохранилище, — рассказал министр экологии и природных ресурсов Липецкой области Андрей Мартынец.

Андрей Мартынец также добавил, что такие мероприятия проходят под контролем Росрыболовства.

водные ресурсы
рыба
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