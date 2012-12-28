Сегодня в Липецке: движение на проблемном участке восстановлено, начнут ли липчанам доплачивать за больничный
Происшествия
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сегодня, 16:10
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10-летний мальчик пострадал в ДТП с квадроциклом, а 15-летний — с питбайком
Две эти аварии случились на выходных в Липецком округе.
А 31 октября около 18:00 на дороге Боринское – Крутые Хутора – Частая Дубрава столкнулись автомобиль «Ниссан» и питбайк под управлением 15-летнего подростка — его госпитализировали. При этом кроссовые мотоциклы не предназначены для передвижения по дорогам общего пользования.
«И квадроциклы, и питбайки относятся к транспортным средствам повышенной опасности и, покупая такую игрушку, необходимо помнить, что цена за нее может быть очень высока. Пренебрежение правилами безопасности ведет к административной и уголовной ответственности родителей за вовлечение несовершеннолетнего в действия, представляющие опасность для его жизни», — предупреждает областное управление МВД.
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