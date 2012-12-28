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10-летний мальчик пострадал в ДТП с квадроциклом, а 15-летний — с питбайком

Две эти аварии случились на выходных в Липецком округе.

1 ноября около 15:00 на дороге «Подъезд к городу Липецку» столкнулись квадроцикл и два автомобиля. В аварии пострадали 10-летний мальчик и его отец – водитель квадроцикла.

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А 31 октября около 18:00 на дороге Боринское – Крутые Хутора – Частая Дубрава столкнулись автомобиль «Ниссан» и питбайк под управлением 15-летнего подростка — его госпитализировали. При этом кроссовые мотоциклы не предназначены для передвижения по дорогам общего пользования.

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«И квадроциклы, и питбайки относятся к транспортным средствам повышенной опасности и, покупая такую игрушку, необходимо помнить, что цена за нее может быть очень высока. Пренебрежение правилами безопасности ведет к административной и уголовной ответственности родителей за вовлечение несовершеннолетнего в действия, представляющие опасность для его жизни», — предупреждает областное управление МВД.
авария
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Комментарии (9)

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Сначала новые
Андрей
13 минут назад
Я вчера был у детского травмпунта, этого мальчика сразу в реанимацию. Ему сильно досталось. Жалко ребитенка. Дас бог поправится.
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Ссёлки
16 минут назад
Ничего,мамашки новый купят.
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Интересно
26 минут назад
Хорошие новости !
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Интересно
48 минут назад
А где такая дорога,, подъезд к городу Липецку,,?
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26-й
25 минут назад
Интересно, а в школу хоть ходили? Смешной вопрос, не находите?! Вроде, всем понятно, что это дорога по которой въезжают в город...
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Эхо
49 минут назад
А если точно, то покупая такую игрушку, необходимо помнить, что цена за нее может быть ЖИЗНЬ!!!
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Липа
53 минуты назад
Почему родители сразу не гроб покупают, а посредников смерти...
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Гость
56 минут назад
Где это подъезд к городу Липецку???
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Вчера
13 минут назад
По Яндекс навигатору,район * .
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