10-летний мальчик пострадал в ДТП с квадроциклом, а 15-летний — с питбайком

Две эти аварии случились на выходных в Липецком округе.

1 ноября около 15:00 на дороге «Подъезд к городу Липецку» столкнулись квадроцикл и два автомобиля. В аварии пострадали 10-летний мальчик и его отец – водитель квадроцикла.А 31 октября около 18:00 на дороге Боринское – Крутые Хутора – Частая Дубрава столкнулись автомобиль «Ниссан» и питбайк под управлением 15-летнего подростка — его госпитализировали. При этом кроссовые мотоциклы не предназначены для передвижения по дорогам общего пользования.«И квадроциклы, и питбайки относятся к транспортным средствам повышенной опасности и, покупая такую игрушку, необходимо помнить, что цена за нее может быть очень высока. Пренебрежение правилами безопасности ведет к административной и уголовной ответственности родителей за вовлечение несовершеннолетнего в действия, представляющие опасность для его жизни», — предупреждает областное управление МВД.