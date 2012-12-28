Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке автомобиль «Киа» врезался в стоящий большегруз: погибла 25-летняя женщина
Происшествия
На 16 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Когда в Липецкой области выпадет снег?
Общество
Липецкой области угрожают БПЛА
Происшествия
БПЛА перехвачены над Липецкой областью
Происшествия
Сегодня в Липецке: движение на проблемном участке восстановлено, начнут ли липчанам доплачивать за больничный
Общество
Движение от памятника Танкистам к Октябрьскому мосту восстановлено по прежней схеме
Общество
Кролики уничтожили украденные у 86-летней пенсионерки 30 000 рублей
Происшествия
В Липецкую область пришли небольшие дожди
Погода в Липецке
Красный уровень отменили в 5 утра
Происшествия
Читать все
GOROD48 отмечает 20-летие
Общество
Кролики уничтожили украденные у 86-летней пенсионерки 30 000 рублей
Происшествия
Когда в Липецкой области выпадет снег?
Общество
90-летняя женщина погибла в огне
Происшествия
На школьных каникулах заболеваемость ОРВИ снизилась на 13%
Здоровье
НЛМК выпустил в реку Воронеж более полумиллиона мальков сазана
Общество
Лавский мост сегодня всё-таки должны закрыть на капремонт
Общество
Юный липчанин перевёл «сотрудникам полиции» 57 000 рублей
Происшествия
Двоих раненых при атаках — БПЛА и ракетной — выписали из больниц
Общество
«Ночь искусств-2026» в Краеведческом музее начнётся с обновлённого фойе
Общество
Читать все
Общество
884
сегодня, 13:24
2

Лавский мост сегодня всё-таки должны закрыть на капремонт

Начало реконструкции откладывалось дважды.

Лавский мост сегодня всё-таки должны закрыть на капремонт

Начало реконструкции откладывалось дважды.

Как сообщил накануне мэр Ельца Вячеслав Жабин, с сегодняшнего дня Лавский мост на 385-м километре трассы «Дон» закрывается на капитальный ремонт.

Ранее закрытие моста анонсировалось дважды: на 5 и 12 октября.

Глава города подчеркнул, что решение о перекрытии принимается на федеральном уровне.

Лавскому мосту уже более 60 лет, и он сильно изношен. Во время реконструкции строители укрепят опоры моста и заменят его пролёты. Ремонт продлится до конца 2028 года.

Вячеслав Жабин рассказал о новой схеме движения с учётом объезда моста.

Для транзитного грузового транспорта (в направлении Москвы, Воронежа, Орла и Тамбова) организован объезд по основному ходу трассы «Дон»: от развязки у села Яркино (357-й километр) до развязки в Екатериновке (401-й километр). Заезд с этих развязок на платный участок трассы «Дон» в сторону Ельца будет бесплатным.

bUiYBzAOQBb_gtBet-TuSH-Lx2gPr2ycmiKOtCJitmZ8zc_Yyql3Z5s5U3PjxUAre5KXJuKrP0irdpHGvkx_iGmo.jpg

Водители легковых автомобилей могут использовать тот же маршрут или выбирать альтернативные пути через уличную сеть Ельца — в зависимости от конечной точки поездки.

Из-за перекрытия изменены схемы движения нескольких пригородных автобусных маршрутов:

№ 200 «Елец — Долгоруково», № 212 «Елец — Малая Боевка (через Воронец)» и № 584 «Елец — Волово» будут следовать до автостанции № 1 Ельца в объезд со стороны посёлка Солидарность.

№ 207 «Елец — Казинка»: начальной и конечной остановкой в Ельце вместо «Автоколонны № 1499» станет остановка «ТЭЦ». Автобусы поедут в объезд через посёлок Солидарность, в том числе через остановки «Энергия» и «Автоколонна № 1499».

В елецкой мэрии предупреждают, что в зависимости от дорожной обстановки и мнения пассажиров возможны дополнительные корректировки.
мост
2
0
4
3
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Дилетант
12 минут назад
Крымский мост с нуля построили за 2 года и 3 месяца (без ж/д части)
Ответить
Игорь
40 минут назад
А китайцы его бы за месяц построили
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, лимит на займы под высокие проценты — законы, которые вступают в силу в октябре
Общество
Липецкая область — лидер по инвестициям в охрану воздуха
Общество
ТОП нарушений благоустройства в Липецке: граффити, раскопки и бурьян
Общество
Снятый на «Кудыкиной горе» фильм добрался до экранов
Здоровье
В Липецкой области за неделю ОРВИ заболели 4554 человека, новых случаев гриппа не было
Общество
С чили, с мёдом и с корицей: полноценный обед из тыквы за полчаса
Экономика
В Липецкой области дешевели сахар и картофель, дорожали яйца и мёд
Общество
Строительство лестницы от парка Победы к скверу на Полиграфической застопорилось
Общество
В Липецке готовят 82 точки для продажи новогодних ёлок
Общество
Имущество экс-мэра Романа Ченцова и его семьи на 104 миллиона рублей требуют обратить в доход государства
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить