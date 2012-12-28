Лавский мост сегодня всё-таки должны закрыть на капремонт

Начало реконструкции откладывалось дважды.

Лавский мост сегодня всё-таки должны закрыть на капремонтНачало реконструкции откладывалось дважды.Как сообщил накануне мэр Ельца Вячеслав Жабин, с сегодняшнего дня Лавский мост на 385-м километре трассы «Дон» закрывается на капитальный ремонт.Ранее закрытие моста анонсировалось дважды: на 5 и 12 октября.Глава города подчеркнул, что решение о перекрытии принимается на федеральном уровне.Лавскому мосту уже более 60 лет, и он сильно изношен. Во время реконструкции строители укрепят опоры моста и заменят его пролёты. Ремонт продлится до конца 2028 года.Вячеслав Жабин рассказал о новой схеме движения с учётом объезда моста.Для транзитного грузового транспорта (в направлении Москвы, Воронежа, Орла и Тамбова) организован объезд по основному ходу трассы «Дон»: от развязки у села Яркино (357-й километр) до развязки в Екатериновке (401-й километр). Заезд с этих развязок на платный участок трассы «Дон» в сторону Ельца будет бесплатным.Водители легковых автомобилей могут использовать тот же маршрут или выбирать альтернативные пути через уличную сеть Ельца — в зависимости от конечной точки поездки.Из-за перекрытия изменены схемы движения нескольких пригородных автобусных маршрутов:№ 200 «Елец — Долгоруково», № 212 «Елец — Малая Боевка (через Воронец)» и № 584 «Елец — Волово» будут следовать до автостанции № 1 Ельца в объезд со стороны посёлка Солидарность.№ 207 «Елец — Казинка»: начальной и конечной остановкой в Ельце вместо «Автоколонны № 1499» станет остановка «ТЭЦ». Автобусы поедут в объезд через посёлок Солидарность, в том числе через остановки «Энергия» и «Автоколонна № 1499».В елецкой мэрии предупреждают, что в зависимости от дорожной обстановки и мнения пассажиров возможны дополнительные корректировки.