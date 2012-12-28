Сегодня в Липецке: «Студенческая весна», хороший Распутин и в парках начинают работу аттракционы
Происшествия
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сегодня, 08:57
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В детском саду на Бехтеева обследовали подозрительный предмет
Детсад уже продолжил работу.
Обследование предмета уже завершено. Детский сад продолжил работу.
Этой ночью Липецк и Липецкий округ подверглись массированной атаке БПЛА. По данным Миноброны РФ, средства ПВО уничтожили 18 беспилотников. По словам губернатора Игоря Артамонова, обломки дронов повредили три дома в одном из садоводческих товариществ.
«Оперативные службы продолжают проверять сообщения об обнаружении обломков сбитых беспилотников. Сигналы поступают как из Липецка, так и из Липецкого района. Специалисты на местах — реагируют максимально быстро», — написал губернатор в Telegram.
Фото: панорамы google.com
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