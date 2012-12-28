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72-летнюю пенсионерку оштрафовали на 300 000 рублей за осквернение символов воинской славы России
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Общество
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44 минуты назад
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72-летнюю пенсионерку оштрафовали на 300 000 рублей за осквернение символов воинской славы России
Пожилая женщина изрисовала баннер к 80-летию Победы.
Напомним, по данным следствия, 28 апреля 2025 года женщина изрисовала на улице Интернациональной на территории отдела МБУ «Технопарк-Липецк» баннер в честь 80-летия Победы. Красителем темного цвета она нанесла на плакат изображения, содержащие признаки нацистской символики, испортив баннер с символами воинской славы России — скульптурой «Родина-мать зовет!» и георгиевской лентой. Действия пенсионерки записали камеры наблюдения.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, присяжные сочли доказанным, что 72-летняя жительница Липецка на плакате с изображением символа воинской славы России – памятника «Родина-мать зовёт!» и георгиевской ленты нанесла надпись, оскверняющую символы воинской славы России. Тем самым она оскорбила память защитников Отечества.
Уголовное дело суд рассматривал в закрытом режиме в связи с имеющимися в материалах дела засекреченными сведениями.
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