Обломки БПЛА повредили три дома в садоводческом товариществе

Оперативные службы продолжают проверять сообщения об обнаружении обломков беспилотников.

Поручил социальным службам действовать незамедлительно, оказать людям всю необходимую помощь», — написал губернатор в Telegram.

расный уровень угрозы вводился в Липецке и Липецком округе с 23:27 до 02:31.