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1340
25 минут назад
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Обломки БПЛА повредили три дома в садоводческом товариществе

Оперативные службы продолжают проверять сообщения об обнаружении обломков беспилотников. 

Губернатор Игорь Артамонов сообщил о трех частных домах, поврежденных во время ночной атаки БПЛА.

«Известно о трёх частных домах в одном из СНТ, которые пострадали — выбиты стёкла, повреждена кровля. Поручил социальным службам действовать незамедлительно, оказать людям всю необходимую помощь», — написал губернатор в Telegram.

Сообщения о найденных обломках БПЛА поступают, по словам Игоря Артамонова, как из Липецка, так и из Липецкого округа. Их проверяют оперативные службы.

Напомним, ночью в Липецкой области сбиты 18 беспилотников. Массированная атака продолжалась три часа: красный уровень угрозы вводился в Липецке и Липецком округе с 23:27 до 02:31.


воздушная тревога
БПЛА
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Комментарии (1)

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4 минуты назад
Слава Богу, что никто из людей не пострадал. Спасибо нашим защитникам, что ни один БПЛА не долетел туда, куда был послан. Скажите, пожалуйста, как здоровье женщины, которая пострадала во время одного из налетов? Она лежала в больнице. Вылечили ли мужчину, на которого упали обломки на трассе? Всем выздоровления.
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