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Происшествия
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25 минут назад
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Обломки БПЛА повредили три дома в садоводческом товариществе
Оперативные службы продолжают проверять сообщения об обнаружении обломков беспилотников.
«Известно о трёх частных домах в одном из СНТ, которые пострадали — выбиты стёкла, повреждена кровля. Поручил социальным службам действовать незамедлительно, оказать людям всю необходимую помощь», — написал губернатор в Telegram.
Сообщения о найденных обломках БПЛА поступают, по словам Игоря Артамонова, как из Липецка, так и из Липецкого округа. Их проверяют оперативные службы.
Напомним, ночью в Липецкой области сбиты 18 беспилотников. Массированная атака продолжалась три часа: красный уровень угрозы вводился в Липецке и Липецком округе с 23:27 до 02:31.
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