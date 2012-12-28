Сегодня в Липецке: большое отключение воды, русская песня и начальство благодарит чаще тех, кому не хочет платить
Общество
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сегодня, 20:25
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Липецкая вечЁрка: сбитый беспилотник, незрячий в логу и как поймать счастье
Сегодня, 20 марта, минобороны сообщило о перехваченном над Липецкой областью беспилотнике, спасатели рассказали, как вызволили незрячего липчанина из Каменного Лога, психолог дала советы, как приманить счастье.
«А где сообщения об уровнях? Чуть-чуть проспали», — спросил Александр.
В пресс-службе МЧС России по Липецкой области GOROD48 пояснили, что был объявлен третий уровень опасности, его можно назвать служебным. Это информация для всех подразделений, чтобы были готовы реагировать. Липчан же оповещают о втором, желтом уровне, когда объект находится примерно в 100 километрах от населенного пункта, и первом, красном, когда БПЛА уже почти на подлете — в 20-ти километрах.
Врачи БСМП поставили на ноги 41-летнего Эдуарда из ДНР, который получил травмы, когда вместе соседями прятался от обстрела и попал под обломки БПЛА.
Пациент поступил в больницу с множественными травмами опорно-двигательного аппарата, сочетанной патологией центральной и периферической нервной системы. Теперь ему надо научиться ходить без палочки.
Накануне спасатели вытащили слепого 46-летнего липчанина из Каменного Лога недалеко от парка Победы.
Позже выяснилось, что он хотел погулять в парке. Ориентируясь по подсказкам прохожих пошел до края лога и упал. Выбраться самостоятельно он не смог, прохожие позвонили спасателям.
«Вход в парк со стороны улицы Берзина так опилили безобразно и небезопасно. Люди, которые берут в руки пилы знают что такое обрезка и кронирование? Или главное деньги освоить», — возмутилось Бедро Адама.
«У Агаты Кристи был похожий сюжет — там родственники хотели богатого деда на тот свет отправить и пустили его гулять на скалу, он оттуда и свалился в море, правда потом инспектор всех разоблачил», — припомнила Агата.
Ельчанина спасти не удалось. Сегодня полицейские в одном из сараев в переулке Первомайский, в Ельце, обнаружили труп 64-летнего мужчины без признаков насильственной смерти. Теперь выясняют, что стало ее причиной.
Сегодня отмечают Всемирный день счастья. Как поймать счастье GOROD48 рассказала главный внештатный специалист по медицинской психологии министерства здравоохранения Липецкой области Олеся Колягина.
Счастье — это реакция на окружающее. Его надо уметь увидеть. Надо стараться находить счастье в мелочах, в маленьких сюрпризах, подъемах настроения. Чем больше у вас позитивных эмоций, тем вы счастливее!
Многие страдают от того, что ждут, пока их кто-то сделает счастливыми. Этого делать не стоит.
Также не стоит подменять счастье продуктами, даже очень вкусными, такими как шоколад. Это не настоящее счастье, а его суррогат.
Если человек несчастен, он может даже заболеть.
Комментаторы GOROD48, похоже, засомневались в таких простых рецептах.
«Когда есть деньги то можешь купить все что пожелаешь. Не надо экономить ни на чем. Это и есть счастье», — написало Счастье.
«Не в деньгах счастье, и жители СССР это помнят, и с этой мыслью умрут, а вот новое поколение ещё пожалеет в будущем, что бабло возвели в ранг Бога», — написал Бабаха.
«Счастье не в деньгах и не в том, что ты увидела красивый цветок и возрадовалась, а счастье — это когда у тебя родился здоровый ребенок, или здоровый внук, вот это истинное счастье!» — уверена Елена.
Завтра днем в Липецке, по прогнозам синоптиков, температура будет колебаться от +9 до +11 градусов. Это уже приближается к рекордным значениям — 21 марта 2007 год воздух прогрелся до +14 градусов, а в 1958 году в этот день было аж 24 градусов мороза.
И информация для охотников. С 20 марта разрешена охота на селезня. Чуть позже можно будет охотиться на водоплавающую и боровую (ту, что обитает в лесах) дичь.
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