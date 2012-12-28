Липецкая вечЁрка: сбитый беспилотник, незрячий в логу и как поймать счастье

Сегодня, 20 марта, минобороны сообщило о перехваченном над Липецкой областью беспилотнике, спасатели рассказали, как вызволили незрячего липчанина из Каменного Лога, психолог дала советы, как приманить счастье.