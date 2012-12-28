В сарае нашли труп

20 марта в Ельце нашли тело 64-летнего мужчины. Труп находился в сарае на территории переулка Первомайский.В обстоятельствах смерти ельчанина разбираются полицейские.— На теле не обнаружено признаков насильственной смерти, — сообщили GOROD48 пресс-службе УМВД России по Липецкой области.