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966
37 минут назад
1

В сарае нашли труп

20 марта в Ельце нашли тело 64-летнего мужчины. Труп находился в сарае на территории переулка Первомайский.

В обстоятельствах смерти ельчанина разбираются полицейские.

— На теле не обнаружено признаков насильственной смерти, — сообщили GOROD48 пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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Р
31 минуту назад
Ещё один не дожил до пенсии от хорошей жизни. Царство небесное.
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