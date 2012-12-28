В Липецке поставили на ноги жителя ДНР, попавшего под удар беспилотника

Врачи БСМП провели пациенту курс интенсивной реабилитации.

В отделении реабилитации липецкой больницы скорой помощи номер поставили на ноги пациента из ДНР. 41-летний Эдуард поступил в больницу с множественными травмами опорно-двигательного аппарата, сочетанной патологией центральной и периферической нервной системы. Оказалось, что травмы он получил, когда вместе соседями прятался от обстрела и попал под обломки БПЛА. Сказались и последствия ДТП, в которое когда-то попал Эдуард.В Липецк его привезли горожане, бывающие в ДНР.Эдуарду провели курс интенсивной реабилитации с применением медикаментозной терапии, аппаратного лечения, в том числе роботизированной механотерапии с биологической обратной связью. Также в индивидуальный восстановительный курс вошли кинезиотерапия, занятия с психологом, массаж, физиотерапия.— Еще необходимо научиться ходить без палочки, — говорит Эдуард.