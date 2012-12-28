Сегодня в Липецке: большое отключение воды, русская песня и начальство благодарит чаще тех, кому не хочет платить
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Сегодня в Липецке: большое отключение воды, русская песня и начальство благодарит чаще тех, кому не хочет платить
Общество
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9 минут назад
В Липецке поставили на ноги жителя ДНР, попавшего под удар беспилотника
Врачи БСМП провели пациенту курс интенсивной реабилитации.
В Липецк его привезли горожане, бывающие в ДНР.
Эдуарду провели курс интенсивной реабилитации с применением медикаментозной терапии, аппаратного лечения, в том числе роботизированной механотерапии с биологической обратной связью. Также в индивидуальный восстановительный курс вошли кинезиотерапия, занятия с психологом, массаж, физиотерапия.
— Еще необходимо научиться ходить без палочки, — говорит Эдуард.
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