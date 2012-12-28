В Липецкой области сухо и до +12

День завтра будет сухим и теплым.

В ближайшие трое суток территория Липецкой области будет находиться в области повышенного давления — осадки маловероятны, лишь днем 22 марта местами возможен небольшой дождь. Среднесуточные температуры воздуха составят 2-4 градуса тепла, что на 2-4 градуса выше климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 марта в Липецкой области будет переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/сек. Температура ночью — от 0 до -5 градусов, днем — от +7 до +12 градусов.В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от -2 до -4 градусов, днем — от +9 до +11 градусов.День 21 марта стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +14. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году — 24 градуса мороза.