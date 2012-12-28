Слепой житель Липецка упал в лог у парка Победы

46-летнему мужчине помогли выбраться из него городские спасатели.

Вчера в 17 часов кто-то позвонил на телефон вызова экстренных оперативных служб «112» и сказал, что в Липецке в логу на углу улиц Водопьянова и Берзина бродит явно нуждающийся в помощи дезорганизованный мужчина.Спасотряд городского управления ГО и ЧС обнаружил в логу незрячего мужчину. Как оказалось, 46-летний липчанин хотел пройти в парк Победы, но не сумел найти дорогу. Ориентируясь по подсказкам прохожих, он дошел до края лога и упал в него.К счастью, выведенному из оврага спасателями мужчине медицинская помощь не понадобилась.