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Общество
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сегодня, 09:26
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Слепой житель Липецка упал в лог у парка Победы
46-летнему мужчине помогли выбраться из него городские спасатели.
Спасотряд городского управления ГО и ЧС обнаружил в логу незрячего мужчину. Как оказалось, 46-летний липчанин хотел пройти в парк Победы, но не сумел найти дорогу. Ориентируясь по подсказкам прохожих, он дошел до края лога и упал в него.
К счастью, выведенному из оврага спасателями мужчине медицинская помощь не понадобилась.
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