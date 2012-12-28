В Липецкой области началась весенняя охота

С 20 марта в Липецкой области разрешена охота на селезней из укрытия с использованием живых подсадных (манных) уток. Она продлится месяц. Об этом сообщили в управлении по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области.С 1 по 10 апреля разрешат охотиться на водоплавающую дичь, а с 31 марта по 9 апреля на боровую дичь (птиц, которые обитают в лесах) в Добринском, Усманском, Грязинском, Липецком, Хлевенском, Задонском, Тербунском, Воловском и Долгоруковском районах.С 5 по 14 апреля на водоплавающую и с 4 по 13 апреля на боровую дичь можно охотиться в Добровском, Чаплыгинском, Лебедянском, Лев-Толстовском, Данковском, Краснинском, Становлянском, Измалковском и Елецком районах.