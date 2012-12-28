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сегодня, 15:32
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В Липецкой области началась весенняя охота

С 20 марта в Липецкой области разрешена охота на селезней из укрытия с использованием живых подсадных (манных) уток. Она продлится месяц. Об этом сообщили в управлении по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области.

С 1 по 10 апреля разрешат охотиться на водоплавающую дичь, а с 31 марта по 9 апреля на боровую дичь (птиц, которые обитают в лесах) в Добринском, Усманском, Грязинском, Липецком, Хлевенском, Задонском, Тербунском, Воловском и Долгоруковском районах.

С 5 по 14 апреля на водоплавающую и с 4 по 13 апреля на боровую дичь можно охотиться в Добровском, Чаплыгинском, Лебедянском, Лев-Толстовском, Данковском, Краснинском, Становлянском, Измалковском и Елецком районах.
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Мари
7 минут назад
Охоту нужно на охотников открывать
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Алексей
7 минут назад
Сейчас армия голодных зомби экипированных тысяч на 500 , пойдут убивать. Да именно убивать а не добывать. Я могу понять раньше 70 лет назад- неужели вы сейчас голодные.
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Гостья
27 минут назад
оставьте всех их в покое!!!
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Гондурас
50 минут назад
А где! Где!? Разрешена с 20-го марта
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Наталья
52 минуты назад
Люди, не убивайте птиц, пусть живут, итак все погибает от рук человека. В магазине купите все что хотите, а пострелять, так по пустым мишеням стреляйте. Отняли дом у зверей - лес, отравили воду - рыба дохнет, будьте милосердны ко всему живому.
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