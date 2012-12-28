Сегодня в Липецке: большое отключение воды, русская песня и начальство благодарит чаще тех, кому не хочет платить
Двум пассажирам понадобилась помощь после столкновения «Ларгуса» и «Шкоды» на улице Циолковского
Общество
559
сегодня, 15:32
5
В Липецкой области началась весенняя охота
С 1 по 10 апреля разрешат охотиться на водоплавающую дичь, а с 31 марта по 9 апреля на боровую дичь (птиц, которые обитают в лесах) в Добринском, Усманском, Грязинском, Липецком, Хлевенском, Задонском, Тербунском, Воловском и Долгоруковском районах.
С 5 по 14 апреля на водоплавающую и с 4 по 13 апреля на боровую дичь можно охотиться в Добровском, Чаплыгинском, Лебедянском, Лев-Толстовском, Данковском, Краснинском, Становлянском, Измалковском и Елецком районах.
2
2
3
1
1
Комментарии (5)