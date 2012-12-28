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Происшествия
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23 минуты назад
Минобороны: над Липецкой областью перехвачен один БПЛА
Все в регионах России в течение прошедшей ночи уничтожены 132 беспилотных летательных аппарата, в том числе 22 – над территорией Воронежской области,
и столько же – над территорией Белгородской области.
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