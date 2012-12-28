Минобороны: над Липецкой областью перехвачен один БПЛА

Ночью, по данным Минобороны РФ, над территорией Липецкой области уничтожен один БПЛА.Все в регионах России в течение прошедшей ночи уничтожены 132 беспилотных летательных аппарата, в том числе 22 – над территорией Воронежской области,и столько же – над территорией Белгородской области.