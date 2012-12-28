Как поймать счастье?

Советы психолога.

20 марта — Международный день счастья. GOROD48 поговорил о счастье с главным внештатным специалистом по медицинской психологии министерства здравоохранения Липецкой области Олесей Колягиной.У психологов нет понятия счастливый человек, но есть понятие счастья. Счастье у каждого свое. Для кого-то — оно наличие рядом близкого человека, кто-то рад, что просто проснулся утром и выпил кофе.Счастье — отнюдь не состояние души, а реакция на окружающее. Поэтому на одни и те же ситуации мы реагируем по-разному. Тут все зависит от характера, впечатлительности, отношения к жизни. Счастье надо уметь увидеть. У многих проблема в том, что они ждут, пока их кто-то сделает счастливыми.— Нужно развивать в себе позитивное мышление. Надо научиться радоваться повседневным мелочам. Чем больше мы будем радоваться каждой мелочи, маленькому сюрпризу, маленькому подъему настроения — тем будем счастливее, потому что позитивных эмоций станет больше. Самое главное — нужно понимать, что счастье мы получаем от внешних обстоятельств, а не изнутри. Мы не можем из себя взять эмоцию. Мы ее, наоборот, в себя погружаем. Поэтому, когда нам плохо, можно погулять, сделать зарядку. От этого мы получим положительные эмоции и станем счастливее, — говорит главный внештатный специалист по медицинской психологии министерства здравоохранения Липецкой области Олеся Колягина.— Это наше отношение к этому дню. Если вы проснулись с хорошим настроением, то и день будет счастливым. А если проснуться и говорить себе, ой, какой загруженный день, сколько проблем, то отношение к этому дню уже негативное. И день становится менее счастливым. Счастье можно приманивать, настраиваясь на него. В любой ситуации, даже негативной, надо искать позитив. Обрызгала машина, можно сказать себе, зато я сейчас пойду и надену новое платье!— Многие считают, если я съем шоколад, то буду счастлив. Это не так, мы счастье замещаем едой. Иногда мы нажимаем на сладкое, когда не можем справиться с эмоциями. Не стоит этого делать, тогда человеку станет необходим этот внешний подпитывающий фактор. У него сформируется пищевая зависимость. У людей, которые избыточно едят, чаще всего проблемы с их эмоциональным реагированием. Они ищут позитивные эмоции во вкусной еде. Лучше подпитывать счастье эмоциональными фрагментами: полистать фотоальбом с воспоминаниями из отдыха, прогуляться по парку и послушать пение птиц.— Бывают. Срабатывает психосоматика. Чем больше человек несчастен, держит в себе негативные эмоции, тем больше шансов, что у него возникнет психосоматическое заболевание, например, гипертония, заболевания, связанные с дыхательными путями — астма. Такие люди находятся в негативном эмоциональном поле и не испытывают позитивных эмоций. Возможно, неслучайно день счастья отмечают весной, когда все пробуждается.