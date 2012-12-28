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Происшествия
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вчера, 19:14
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Евгения Герасимова помещена под домашний арест
Такая мера пресечения ей избрана на время следствия.
«Исходя из материалов дела, подозреваемая похитила принадлежащие университету бюджетные денежные средства путем незаконного сбора с преподавателей выплаченных им премий, повторно начисленных на основании изготовленной подозреваемой в этих целях служебной записки», — сообщили в прокуратуре Липецкой области.
Евгения Герасимова задержана силовиками сегодня утром в стенах университета и препровождена на допрос. В ее кабинете прошли обыски, изъяты документы и деньги.
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