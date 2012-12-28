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вчера, 19:14
15

Евгения Герасимова помещена под домашний арест

Такая мера пресечения ей избрана на время следствия.

Елецкий городской суд поместил под домашний арест проректора Елецкого государственного университета им. И. А. Бунина Евгению Герасимову, подозреваемую в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ) под домашний арест.

«Исходя из материалов дела, подозреваемая похитила принадлежащие университету бюджетные денежные средства путем незаконного сбора с преподавателей выплаченных  им премий, повторно начисленных на основании изготовленной подозреваемой в этих целях служебной записки», — сообщили в прокуратуре Липецкой области.


Евгения Герасимова задержана силовиками сегодня утром в стенах университета и препровождена на допрос. В ее кабинете прошли обыски, изъяты документы и деньги.
мошенничество
ЕГУ имени Бунина
Евгения Герасимова
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Комментарии (15)

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Как гость
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Сначала новые
знахарь
вчера, 23:06
все прогнило.
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ГЕРАСИМОВ
вчера, 22:00
А, не родственница. Ли вы мне
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Прав
вчера, 21:21
Был Ленин, когда говорил о мелкобуржуазной интеллигенции. Гнилая она.
Ответить
1
вчера, 21:13
Дело Сталина продолжает жить. Гнобят неугодных учёных.
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Гость
вчера, 20:55
Как же она потом людям в глаза смотреть будет?!
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Пост
вчера, 20:39
А ещё в очках.....
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Нонка
вчера, 20:37
Гордость это один из грехов человеческих Схема -Я всемогущ по принадлежности своей ...именно-гордыня !
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Зима
вчера, 20:11
Зоя, это -"другим наука"...
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Зоя
вчера, 20:01
Когда человек так сказать" при орденах и флагах" и имеет некоторые полномочия - многие прямо "ему в рот заглядывают" - а чуть что случись - так глумятся - как же это мерзко. Даже если это и правда - зачем такая публичность - что больше не о чем рассказывать?...
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а что
вчера, 20:17
есть темы интереснее коррупции? Ну и таким людям при "орденах и флагах" надо тоже понимать, что в месте с перечисленным на них возлагается еще и ответственность! А хочешь что бы было все потихоньку-ну так не ходи во власть, не получай ордена с медалями и пр. ништяками. Тысячи педагогов не имеют этого и уходят спокойно на пенсию, на простую пенсию (!!!) и имеют только уважение и любовь ближних и бывших учеников.
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Безмасочник
вчера, 20:10
Мерзко, зато приятно :)
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Ольга
вчера, 19:58
Пора положить конец коррупции в стенах ЕГУ
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