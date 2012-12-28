Липецкая вечЁрка: любовь до смерти, вонь в городе и богатырь родился

Сегодня, 21 февраля, простились с Еленой Гладких, а подозреваемого в ее убийстве арестовали на время следствия, горожане жалуются на вонь, и врачи перинатального центра рассказали о том, что липчанка родила богатыря.