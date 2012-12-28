Любил до смерти? В Липецке избирают меру пресечения подозреваемому в убийстве семейного психолога
67-летняя женщина по совету специалиста «Росфинмониторинга» перевела мошенникам 840 000 рублей
Общество
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27 минут назад
Липецкая вечЁрка: любовь до смерти, вонь в городе и богатырь родился
Сегодня, 21 февраля, простились с Еленой Гладких, а подозреваемого в ее убийстве арестовали на время следствия, горожане жалуются на вонь, и врачи перинатального центра рассказали о том, что липчанка родила богатыря.
В храм на Арктической принесли море цветов. О погибшей очень хорошо говорили. У нее осталслись две несовершеннолетние дочери. Сама Елена чуть-чуть не дожила до 40-летия.
В то время, когда липчане прощались с Еленой, в Правобережном районом суде подозреваемому в ее убийстве Сергею Кажакину избрали меру меру пресечения. Его арестовали на время следствия, до 18 апреля. Возбуждено уголовное дело по статеь «Убийство».
Сергей Кажакин вину признал, против ареста ни он, ни его адвокат не возражали.
История очень странная. 38-летний мужчина ухаживал за женщиной в течение почти трех лет и даже желал ей предложение, но был отвергнут. Отношения были платоническими. Пара вместе ходила в театр, он дарил подарки ее детям, наряжался для них в костюмы дракона и Деда Мороза в Новый год. Даже после задержания мужчина говорил о том, что в пункт выдачи маркетплейса уже пришли новые сюрпризы для детей Елены — клюшки, которые он не успел забрать.
Сергей Кажакин никогда не был женат, до задержания работал в магазине «Добрострой». Ночь после убийства провел в лесу, грелся у костра. На следующий день сходил в магазин «Магнит» и купил носки — пока скрывался на улице, мужчина весь промок.
Основные версии убийства: безответная любовь и ревность.
«Красивая какая девочка, светлая. Царствие ей небесное. Соболезнования родным и близким. Очень жалко всю семью, особенно детей. Без мамы будут расти. И без папы. Сиротами остались. Дети не пропадут, родные воспитают, но нет самого дорогого — мамы. Зверь девочку растерзал. Такая жестокость. Плачу. Пожалуйста, на пожизненное его». — написал Эх.
«Человек, который любит, не причинит вреда тому, кого он любит. Никакой любви у него к ней не было. Была гордыня, задетое самолюбие, завышенная самооценка, желание подчинить другого человека своим интересам», — считает Гость.
«Бабы, смотрите не обнодеживаете мужиков, никуда с ними гулять не ходите, ни в кино, ни в магазин, никуда. Они это понимают так, что, мол, он ей нужен, не обнадеживайте их. А то вон что получается. А раз пошла в театр, то уже деваться некуда, выходи замуж, обратной дороги нет. Или есть, но она печальная». — написал Бабка.
Накануне вечером и сегодня днем в Липецке вновь воняло навозом. Проблема для нашего городюа давняя. Первый раз об этом GOROD48 написал аж в 2016 году. И с тех пор ее не могут решить. В разные годы источником вони называли одно и то же предприятие — ООО «КолоСС».
GOROD48 направил запрос в министерство природных ресурсов и экологии, Ранее проблемой занималось областное управление экологии и природных ресурсов.
«Навоз и ныне там», — отметился Крылов.
«Собака лает, караван идёт, зарплата капает. Конференции проходят», — добавил комментатор.
«Все хотят натуральное молоко и мясо, но не хотят запаха навоза? Когнитивный диссонанс какой-то». — считает Овечидец.
«А до 2016 года чем поля удобряли? Помётом принцесс?» — поинтересоваля Я.
«Хоть бы кто нашелся и аромат запатентовал. Авось сувенир знатный вышел бы для прихотливого туриста». — посоветовал Леонид Дубровский.
«Можно привлекать в город туристов, сейчас модно ездить в деревню на ферму». — предложение от 65+.
Липчанка родила богатыря в областном перинатальном центре, точнее, ей сделали кесарево сечение. Вес мальчика — 5 734 грамма, рост — 59 сантиметров. Маму с сыном уже выписали.
Эта новость сегодня стала самой популярной на GOROD48, хотя комментариев к ней было немного, в основном, читатели желали здоровья героям публикации.
«Главное, здоровья всем. И воспитание хорошего ему дайте», — написал Красавчики.
«Дай Бог здоровья маме и малышу. Имя ему надо дать тоже боготырское». — пожалала Любовь.
«Сладкие щёчки! Расти, малыш, здоровым и счастливым!» — добавила МАЛИНА ШИП.
Сегодня ночью в Липецке столбики термоментров могут опуститься до -20 градусов, в завтра днем, по прогнозам синоптиков, температура будет колебаться от -5 до -7 градусов.
Кстати, по народным приметам, если 22 февраля будет мороз, значит, март придет теплый.
С наступающим праздником — Днем защитника Отечества! Обратите внимание, что 23 февраля с 13:00 до 14:00 на площади Героев состоится митинг. На час в том районе будет запрещена продажа алкоголя.
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