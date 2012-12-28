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На двух десятках улиц отключат холодную воду
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44
11 минут назад

На двух десятках улиц отключат холодную воду

4 ноября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Юбилейная, 4, улица Исполкомовская, 5 — без холодной воды останутся потребители двух десятков улиц, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах № 2, 4, 6, 9 по улице Юбилейной, № 1, 3, 4а, 5 по улице Ибаррури, № 10 по улице Жуковского, № 2 по улице Прудной, в частном секторе улиц Исполкомовской, Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Жактовской, Ударников, Поселковой, Медицинской, Паровозной, Прудной, Рудничной, Технической, переулка Узорного.

Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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