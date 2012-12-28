На двух десятках улиц отключат холодную воду

4 ноября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Юбилейная, 4, улица Исполкомовская, 5 — без холодной воды останутся потребители двух десятков улиц, сообщили в компании.

