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11 минут назад
На двух десятках улиц отключат холодную воду
4 ноября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Юбилейная, 4, улица Исполкомовская, 5 — без холодной воды останутся потребители двух десятков улиц, сообщили в компании.
Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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