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сегодня, 20:26
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Липецкая вечЁрка: мошенничество на 160 миллионов, сердце в пищеводе и сколько можно быть молодым

Сегодня, 3 ноября, в суд направлено уголовное дело о крупном мошенничестве, врачи спасли 10-летнюю девочку, в пищеводе которой застряло куриное сердце, и липчане рассказали о возрасте молодости. 

В суд направлено уголовное дело 56-летнего липчанина, обвиняемого в мошенничестве более чем на 160 миллионов рублей и в подделке документов.

По версии следствия, мужчина предлагал знакомым вложиться в строительство коттеджей в деревне Кулешовка и присваивал их деньги, взятые в кредит. 

В общей сложности он обманул 18 человек на 110 миллионов рублей. Кроме того, липчнанин, владевший базой «Чайка», вынудил одного из потерпевших взять заём на 40 миллионов рублей для выкупа отданного в залог банку туристического комплекса, а потом его продал.

Мужчина пытался покинуть Липецк, его задержали с тремя сумками и заграничным паспортом. 

Вину он признал. По наиболее тяжкой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы.

«Если при нем обнаружены три сумки с его вещами, то однозначно — это криминал. У простого мужика столько вещей за всю жизнь не накоплено», — написал 1.

Елецкий городской суд приговорил к трём годам условного срока 59-летнего бывшего заведующего травматологическим отделением детской больницы за превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности. 

Заведующий отделением договорился с подчиненным хирургом, что будет проводить профосмотры подростков, а начисленные за эти услуги деньги забирать себе.

20-летний ельчанин оформил на коллегу кредит на 7500 рублей без его ведома. Он ввел чужие паспортные данные на сайте организации. Афера вскрылась, когда микрофинансовая компания стала требовать деньги не с того заёмщика.

Ельчанин признал вину и возместил причиненный ущерб. Но от уголовного дела его это не спасло — теперь молодого человека ждёт суд.

Врачи липецкой областной детской больницы спасли 10-летнюю девочку, в пищеводе которой застряла еда. Ребенок проглотил не прожеванное куриное сердце, что привело к полной блокировке просвета пищевода. Маленькая липчанка не могла ни есть, ни пить

С помощью экстренной эндоскопии врачи извлекли кусок пищи без хирургического разреза. Девочку уже выписали домой.

«До какого возраста человека можно считать молодым?» поинтересовался GOROD48. Сейчас молодежью считают людей в возрасте до 35 лет. Но в ближайшем будущем этот возраст, возможно, увеличат еще на пять лет.


«Возраст молодежи отодвигают для того, чтобы отодвинуть пенсионный возраст», — считает Кузя Прутиков.

«Первые 45 лет детства самые трудные», — посмеялась Бабушка Нелина.

Завтра в Липецке от +4 до +6 градусов. Зато без осадков.

И обратите внимание, помещения клиентской службы регионального отделения Соцфонда на Соборной площади 30 ноября закрываются на ремонт до 31 декабря 2027 года.

На время ремонта приём будет вестись на улице Меркулова, 4.
вечЁрка
мошенничество
здравоохранение
Город говорит
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Комментарии (1)

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Диванный эксперт
16 минут назад
Сердце в пищеводе - не так страшно. Страшное, когда печень в тазобедренном суставе...
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