Липецкая вечЁрка: мошенничество на 160 миллионов, сердце в пищеводе и сколько можно быть молодым

Сегодня, 3 ноября, в суд направлено уголовное дело о крупном мошенничестве, врачи спасли 10-летнюю девочку, в пищеводе которой застряло куриное сердце, и липчане рассказали о возрасте молодости.