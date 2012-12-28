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Происшествия
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сегодня, 07:03
День народного единства в Липецкой области начался с ракетной опасности
Красный уровень отменили в 6 утра.
Около половины второго ночи в Липецке опять завыли сирены – в этот раз в связи с угрозой атаки БПЛА. Красный уровень воздушной тревоги сняли только в 6 утра.
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