День народного единства в Липецкой области начался с ракетной опасности

Красный уровень отменили в 6 утра.

Ракетная опасность на территории всей Липецкой области была объявлена около полуночи, правда, длилась всего 11 минут.Около половины второго ночи в Липецке опять завыли сирены – в этот раз в связи с угрозой атаки БПЛА. Красный уровень воздушной тревоги сняли только в 6 утра.