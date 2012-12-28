Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке горел ресторан грузинской кухни
Происшествия
Хирурги в задонской поликлинике провели операцию по усмирению неадеквата
Происшествия
В Липецкой области ночью местами до -22
Погода в Липецке
«Продиктуйте код домофона»: по сети расходится предупреждение о новом способе мошенничества
Общество
Мэром Ельца может стать вице-губернатор?
Общество
Липчанин выстрелил себе в лицо из самодельного пугача
Происшествия
Хакеры взломали общешкольную конференцию и запустили непристойный контент
Происшествия
Ельчанка за свой счёт сделала ремонт в многоквартирном доме и взыскала деньги с управляющей компании
Общество
Дело о резонансном ДТП с тремя сбитыми девочками-пешеходами дошло до суда
Происшествия
Липецкая вечЁрка: возможный мэр Ельца, скандал в школах и новый способ мошенничества
Общество
Читать все
Сегодня в Липецке: где мужчинам быстро проверить здоровье, корпоративов к 23 февраля всё меньше
Общество
Липчанка родила богатыря: малыш весит 5734 грамма
Общество
На выезде из 27-го микрорайона на улицу Кривенкова — тройная авария
Общество
Водитель «Опеля» вбил в забор «Рено»
Происшествия
В Липецке снова воняет навозом
Общество
Два человека пострадали в пожаре на улице Орджоникидзе
Происшествия
33-летнего липчанина будут судить за поджог «Тойоты»
Происшествия
На сборах в Сочи «Металлург» только выигрывает
Спорт
Липецкая команда по мини-футболу выбыла из Кубка России
Спорт
Гранатомётчик из Становлянского округа погиб на СВО
Общество
Читать все
Общество
445
32 минуты назад
4

В Липецке снова воняет навозом

Проблема не решается уже почти 10 лет.

Накануне вечером в центре Липецка ощущался сильный навозных запах. GOROD48 направил запрос в министерство природных ресурсов и экологии — выявлялся ли ведомством источник запаха, какие меры будут приняты в отношении организации по чьей вине он появился.

Навозная вонь в Липецке одна из долгоиграющих проблем. Горожане почувствовали ее впервые весной 2016 года. В октябре того же года в города сново воняло. Тогда в качестве одного из вариантов возможного источника зловония называли птицефабрику. Но потом прокуратура установила, что предприятие ООО «КолоСС» удобряло поля в районе цемзавода подстилочным куриным пометом, что и  вызвало неприятный запах.

Как только завоняло в начале 2018 года экологи сразу поехали на поля ООО «КолоСС». Но это не помогло. В мае того же года по городу вновь начал распространяться неприятный запах. В октябре 2018 года генеральному директору ООО «КолоСС» прокуратура внесла представление. Спустя почти год, в сентябре 2019 года тогда начальник областного управления экологии и природных ресурсов Галина Рощупкина собрала импровизированную пресс-конференцию на которой заявила, что ведомство начало расследование причин неприятного запаха.

Летом 2024 года липчане снова затыкали носы, а управление экологии искало источники зловония. В сентябре прошлого года прокуратура заявила, что генеральному директору ООО «КолоСС» назначен штраф в сто тысяч за загрязнение почвы.
неприятный запах
1
0
2
0
3

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Овечидец
3 минуты назад
Все хотят натуральное молоко и мясо, но не хотят запаха навоза? Когнитивный диссонанс какой-то
Ответить
кирюха
4 минуты назад
а че ж смрад идет с нлмк ни кто не жалуется всю жизнь навоз возили и не какого загрязнения не было а сейчас одна химия и не чего
Ответить
Собака лает
8 минут назад
Караван идёт, зарплата капает. Конференции проходят.
Ответить
Крылов
22 минуты назад
"Навоз и ныне там"
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить