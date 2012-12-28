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Общество
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32 минуты назад
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В Липецке снова воняет навозом
Проблема не решается уже почти 10 лет.
Навозная вонь в Липецке одна из долгоиграющих проблем. Горожане почувствовали ее впервые весной 2016 года. В октябре того же года в города сново воняло. Тогда в качестве одного из вариантов возможного источника зловония называли птицефабрику. Но потом прокуратура установила, что предприятие ООО «КолоСС» удобряло поля в районе цемзавода подстилочным куриным пометом, что и вызвало неприятный запах.
Как только завоняло в начале 2018 года экологи сразу поехали на поля ООО «КолоСС». Но это не помогло. В мае того же года по городу вновь начал распространяться неприятный запах. В октябре 2018 года генеральному директору ООО «КолоСС» прокуратура внесла представление. Спустя почти год, в сентябре 2019 года тогда начальник областного управления экологии и природных ресурсов Галина Рощупкина собрала импровизированную пресс-конференцию на которой заявила, что ведомство начало расследование причин неприятного запаха.
Летом 2024 года липчане снова затыкали носы, а управление экологии искало источники зловония. В сентябре прошлого года прокуратура заявила, что генеральному директору ООО «КолоСС» назначен штраф в сто тысяч за загрязнение почвы.
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