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Бывший заведующий отделением детской больницы осужден за мошенничество и превышение должностных полномочий
Общество
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сегодня, 15:29
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Исследование: расходы бизнеса и госсектора на ИИ в Липецкой области выросли на 15%
Липецкая область входит в топ-10 регионов с наибольшими расходами на внедрение искусственного интеллекта.
В целом по России в 2025 году бизнес и государственные учреждения направили на внедрение и использование искусственного интеллекта 176,1 миллиарда рублей. По сравнению с предыдущим годом расходы увеличились на 95%, то есть почти вдвое. Лидером по затратам на ИИ стала Москва — на столицу пришлось 161,8 миллиарда рублей, что составляет 92% от всех общероссийских расходов в этой сфере. Санкт-Петербург вложил в искусственный интеллект 3,2 миллиарда рублей, а Московская область — 1,9 миллиарда. В десятку регионов с наибольшими расходами на ИИ также вошли Костромская область с 1,4 миллиарда рублей, Краснодарский край (1,2 миллиарда), Тюменская область (768,2 миллиона), Татарстан (417,2 миллиона), а замыкают список Калининградская, Владимирская и Липецкая области с суммами от 362 до 317 миллионов рублей.
По отраслям наибольшие расходы пришлись на организации в сфере финансов и страхования — 147,5 миллиарда рублей, или почти 84% всех расходов на искусственный интеллект. На втором месте оказались организации в сфере информации и связи, совокупно потратившие 9,3 миллиарда рублей. В эту категорию, помимо собственно ИТ, входят телекоммуникации, теле- и радиовещание, а также издательская деятельность. Далее следуют образовательные учреждения и организации в сфере транспортировки и хранения (по 3,3 миллиарда рублей), а также обрабатывающие производства (3,2 миллиарда рублей).
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