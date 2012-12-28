Бывший заведующий отделением детской больницы осужден за мошенничество и превышение должностных полномочий
Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил проверить законность закрытия ДК в Покрово-Казацкой слободе Лебедяни
Михаил Щербаков дал подчинённым две недели на окончательные расчёты с подрядчиками по нацпроектам
Михаил Щербаков: «Мы видим первое серьёзное обновление системы водоотведения за последние 50 лет»
Бывший заведующий отделением детской больницы осужден за мошенничество и превышение должностных полномочий
Общество
597
сегодня, 15:21
8
«Культурные пространства Липецка» арендовали за 3 млн рублей «Автодром» в «Петропарке»
За первые три года аренды мэрия выплатит предпринимателю Антону Генгу 60% выручки от его аттракциона, за два последних года — половину.
По условиям договора доля, подлежащая уплате мэрией в качестве арендной платы, составляет в первый, второй и третий сезоны эксплуатации аттракциона 60% от полученного дохода в последующие два сезона — 50%.
Напомним, что за 10 аттракционов в «Петропарке» мэрия заплатила 104 млн рублей. «Автодром» стал 11-м по счету. Всего же с работами по их монтажу, строительству входной группы, детской игровой площадки, благоустройству, озеленению, возведению ограждения парк аттракционов обошелся городскому бюджету, как минимум, в 330 млн рублей. Парк аттракционов был открыт для посещений в июле, в День города.
4
0
2
1
0
Комментарии (8)