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сегодня, 15:21
8

«Культурные пространства Липецка» арендовали за 3 млн рублей «Автодром» в «Петропарке»

За первые три года аренды мэрия выплатит предпринимателю Антону Генгу 60% выручки от его аттракциона, за два последних года — половину.

МАУК «Культурные пространства Липецка» взял в пятилетнюю аренду за 3 млн рублей у предпринимателя Антона Генга аттракцион «Автодром» в «Петропарке». Он представляет собой специальную огражденную площадку площадью 179 кв. м, шаф управления и 12 бамперных машин 2026 года выпуска. Балансовая стоимость объекта определена договором в 21 780 690 рублей.

По условиям договора доля, подлежащая уплате мэрией в качестве арендной платы, составляет в первый, второй и третий сезоны эксплуатации аттракциона 60% от полученного дохода в последующие два сезона — 50%.

Напомним, что за 10 аттракционов в «Петропарке» мэрия заплатила 104 млн рублей. «Автодром» стал 11-м по счету. Всего же с работами по их монтажу, строительству входной группы, детской игровой площадки, благоустройству, озеленению, возведению ограждения парк аттракционов обошелся городскому бюджету, как минимум, в 330 млн рублей. Парк аттракционов был открыт для посещений в июле, в День города.
«Петропарк»
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Комментарии (8)

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Гость
27 минут назад
Вся схема на бумаге) 100 млн как минимум ушла в ООО Распил )))
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Леликов Сергей г. Липецк
46 минут назад
Они наверно у себя дома,за пользование телевизором аренду платят.......,и кастрюли в концесссии.
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Вот и думайте.
49 минут назад
Программа Мой двор 2026, выделено 0 руб.
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спать
50 минут назад
все нормально какая разница как выстраивать отношения, главное что есть парк остальное неважно.
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Лабрадор
58 минут назад
Мама не горюй! Город сам себя грабит! * долго не спать по поводу Липецка!
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Цыганский Барон
сегодня, 15:47
аренда аттракциона этот нецелевое использование бюджетных средств
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Шо то
сегодня, 15:46
Тут не чисто.Где подлог?
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ахаха
сегодня, 15:28
12 бамперных машин за 21 780 690 рублей ? Это походу Теслы по стоимости ?
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