«Культурные пространства Липецка» арендовали за 3 млн рублей «Автодром» в «Петропарке»

За первые три года аренды мэрия выплатит предпринимателю Антону Генгу 60% выручки от его аттракциона, за два последних года — половину.

МАУК «Культурные пространства Липецка» взял в пятилетнюю аренду за 3 млн рублей у предпринимателя Антона Генга аттракцион «Автодром» в «Петропарке». Он представляет собой специальную огражденную площадку площадью 179 кв. м, шаф управления и 12 бамперных машин 2026 года выпуска. Балансовая стоимость объекта определена договором в 21 780 690 рублей.По условиям договора доля, подлежащая уплате мэрией в качестве арендной платы, составляет в первый, второй и третий сезоны эксплуатации аттракциона 60% от полученного дохода в последующие два сезона — 50%.Напомним, что за 10 аттракционов в «Петропарке» мэрия заплатила 104 млн рублей. «Автодром» стал 11-м по счету. Всего же с работами по их монтажу, строительству входной группы, детской игровой площадки, благоустройству, озеленению, возведению ограждения парк аттракционов обошелся городскому бюджету, как минимум, в 330 млн рублей. Парк аттракционов был открыт для посещений в июле, в День города.