Ночью в 24-м микрорайоне Липецка произошла поножовщина

Навстречу медикам выбежал окровавленный мужчина.

По данным GOROD48 бытовой конфликт перерос в драку и применением холодного оружия минувшей ночью на проспекте 60-летия СССР, 45.Сообщение о драке поступило в службу спасения в 02:45. Прибывшая бригада «скорой помощи» увидела мужчину, который выбежал навстречу медикам, у него были несколько ножевых порезов.Следом на место событий приехала и полиция, которая зашла в квартиру и задержала предполагаемого нападавшего. Сопротивления полицейским он не оказывал.Сейчас УМВД РФ по Липецкой области выясняет мотивы конфликта и обстоятельства произошедшего.