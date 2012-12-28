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1053
сегодня, 07:35
6

Ночью в 24-м микрорайоне Липецка произошла поножовщина

Навстречу медикам выбежал окровавленный мужчина.

По данным GOROD48 бытовой конфликт перерос в драку и применением холодного оружия минувшей ночью на проспекте 60-летия СССР, 45.

Сообщение о драке поступило в службу спасения в 02:45. Прибывшая бригада «скорой помощи» увидела мужчину, который выбежал навстречу медикам, у него были несколько ножевых порезов.

Следом на место событий приехала и полиция, которая зашла в квартиру и задержала предполагаемого нападавшего. Сопротивления полицейским он не оказывал.

Сейчас УМВД РФ по Липецкой области выясняет мотивы конфликта и обстоятельства произошедшего.
Поножовщина
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Комментарии (6)

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Сначала новые
1
36 минут назад
Знали где квартиры покупали...
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Интересно
45 минут назад
А почему они не спали, а конфликтовали в 2:45 ?
Ответить
Может
13 минут назад
Тревога же была,они бдили.
Ответить
Ну шо
48 минут назад
С праздничком Вас россияне,с Казанской божьей матерью.
Ответить
Отец ю
15 минут назад
С днем единства
Ответить
Может
9 минут назад
С днем единства Хватит смешить народ.
Ответить
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