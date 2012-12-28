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сегодня, 07:35
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Ночью в 24-м микрорайоне Липецка произошла поножовщина
Навстречу медикам выбежал окровавленный мужчина.
Сообщение о драке поступило в службу спасения в 02:45. Прибывшая бригада «скорой помощи» увидела мужчину, который выбежал навстречу медикам, у него были несколько ножевых порезов.
Следом на место событий приехала и полиция, которая зашла в квартиру и задержала предполагаемого нападавшего. Сопротивления полицейским он не оказывал.
Сейчас УМВД РФ по Липецкой области выясняет мотивы конфликта и обстоятельства произошедшего.
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