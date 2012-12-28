20-летний ельчанин оформил на коллегу кредит без его ведома

Теперь его будут судить за мошенничество.

Прокуратура Елецкого района направила в суд уголовное дело 20-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве (по части первой статьи 159 УК РФ).«По данным следствия, в декабре прошлого года, используя паспортные данные коллеги, ельчанин зарегистрировался на сайте микрофинансовой организации и оформил от его имени кредит на 7500 рублей, перечислив деньги на свою банковскую карту», — сообщает областная прокуратура.Деньги ельчанин потратил. Афера вскрылась, когда микрофинансовая компания ООО МФК «Мани Мен» стала требовать деньги не с того заёмщика.Ельчанин признал вину и возместил причиненный ущерб. Но от уголовного дела его это не спасло — теперь молодого человека ждёт суд.