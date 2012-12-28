Бывший заведующий отделением детской больницы осужден за мошенничество и превышение должностных полномочий
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Бывший заведующий отделением детской больницы осужден за мошенничество и превышение должностных полномочий
Происшествия
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58 минут назад
20-летний ельчанин оформил на коллегу кредит без его ведома
Теперь его будут судить за мошенничество.
«По данным следствия, в декабре прошлого года, используя паспортные данные коллеги, ельчанин зарегистрировался на сайте микрофинансовой организации и оформил от его имени кредит на 7500 рублей, перечислив деньги на свою банковскую карту», — сообщает областная прокуратура.
Деньги ельчанин потратил. Афера вскрылась, когда микрофинансовая компания ООО МФК «Мани Мен» стала требовать деньги не с того заёмщика.
Ельчанин признал вину и возместил причиненный ущерб. Но от уголовного дела его это не спасло — теперь молодого человека ждёт суд.
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