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228
24 минуты назад
4

Прямой эфир с губернатором: вопросы от липчан уже принимают

Только во «ВКонтакте» сегодня с 11 утра задано уже 126 вопросов.

25 ноября губернатор Липецкой области Игорь Артамонов ответит на вопросы жителей региона. Прямой эфир начнётся в 12:00.

Вопросы к губернатору принимают на нескольких площадках: на портале «Развиваем Липецкую область вместе!», где есть специальная кнопка в шапке страницы; по телефону 8-800-450-48-00 звонки ждут ежедневно с 8 до 20 часов; в комментариях под постом в сети «ВКонтакте». Кстати, только во «ВКонтакте» сегодня с 11 утра уже поступило 126 вопросов.

Обработкой и аналитикой вопросов будет заниматься ЦУР Липецкой области.

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Прямая линия с губернатором уже несколько лет традиционно проводится в ноябре. Например, в 2025 году на «прямую линию» с Игорем Артамоновым за три недели поступило 1 145 обращений липчан. В 2024 году —  почти 1300 обращений, большинство касались ЖКХ, дорог, благоустройства, здравоохранения. В прошлом году жалоб на ЖКХ стало меньше примерно вдвое. Игорь Артамонов объяснил такой итог системной работой над решением коммунальных проблем.

По традиции часть ответов губернатор даст в прямом эфире. Остальные вопросы передадут профильным министерствам.

«Расскажу о проделанной работе, о новых проектах, обсудим, что больше всего вас волнует, разберём частные случаи. Постараемся затронуть максимально широкий спектр тем. Обязательно пишите и звоните, ни один вопрос не останется без ответа – даже если не успеем рассмотреть его в эфире. Обратную связь получит каждый», — написал в соцсетях Игорь Артамонов.

Фото: пресс-служба правительства Липецкой области
Игорь Артамонов
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Вова
3 минуты назад
А почему не в Максе.
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( i )
8 минут назад
Кто это?
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И шо
11 минут назад
Ответит,не верю?.Они правды бояться.
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Лапшу на уши
6 минут назад
Ответит только на "правильные" вопросы
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