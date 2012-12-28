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Общество
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24 минуты назад
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Прямой эфир с губернатором: вопросы от липчан уже принимают
Только во «ВКонтакте» сегодня с 11 утра задано уже 126 вопросов.
Вопросы к губернатору принимают на нескольких площадках: на портале «Развиваем Липецкую область вместе!», где есть специальная кнопка в шапке страницы; по телефону 8-800-450-48-00 звонки ждут ежедневно с 8 до 20 часов; в комментариях под постом в сети «ВКонтакте». Кстати, только во «ВКонтакте» сегодня с 11 утра уже поступило 126 вопросов.
Обработкой и аналитикой вопросов будет заниматься ЦУР Липецкой области.
Прямая линия с губернатором уже несколько лет традиционно проводится в ноябре. Например, в 2025 году на «прямую линию» с Игорем Артамоновым за три недели поступило 1 145 обращений липчан. В 2024 году — почти 1300 обращений, большинство касались ЖКХ, дорог, благоустройства, здравоохранения. В прошлом году жалоб на ЖКХ стало меньше примерно вдвое. Игорь Артамонов объяснил такой итог системной работой над решением коммунальных проблем.
По традиции часть ответов губернатор даст в прямом эфире. Остальные вопросы передадут профильным министерствам.
«Расскажу о проделанной работе, о новых проектах, обсудим, что больше всего вас волнует, разберём частные случаи. Постараемся затронуть максимально широкий спектр тем. Обязательно пишите и звоните, ни один вопрос не останется без ответа – даже если не успеем рассмотреть его в эфире. Обратную связь получит каждый», — написал в соцсетях Игорь Артамонов.
Фото: пресс-служба правительства Липецкой области
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