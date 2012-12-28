В благоустройстве Липецка пригодилась техника МБУ «Ритуальные услуги»

Мульчер ритуальщиков сегодня измельчал ветки спиленных деревьев в Военном городке.

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Городские службы наладили точечную синергию: мульчер МБУ «Ритуальные услуги Липецка», с помощью которого предприятие перерабатывает срубленный на кладбищах самосев и ветви старых деревьев, привезли в Военный городок, в котором у домов № 39 и 41 по улице Игнатьева на прошлой неделе спилили заросли американского клёна.Название «мульчер» происходит от слова «мульча» — так называют щепки, образующиеся при работе агрегата. Действительно, щепки из трубы мульчера, работающего на бензине и ревущего как зверь, летят мощной струёй: трёхметровую ветку диаметром в 10 сантиметров агрегат уничтожает всего за пару секунд. Заместитель руководителя МБУ Юлия Кабанцова показывает на очищенную от срубленных клёнов территорию и говорит, что это — результат всего получасовой работы механизма.Полученную мульчу, по словам директора «Ритуальных услуг Липецка» Евгения Лепекина, готовы взять для декоративной отсыпки и ландшафтного дизайна городские парки и управляющие компании. Возможно, мульчей заинтересуются садоводы и огородники — щепу можно использовать в качестве компоста и защиты рассады.Глава Липецка одобрил такую покупку. Мульчер помогает экономить средства бюджета при опиловке деревьев: эффективнее раз отвезти на склад тележку щепы, чем несколько раз возить на переработку сторонней организации ветки — в последнем случае трактор, скорее, возит воздух, чем полезный груз.