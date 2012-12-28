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37 минут назад
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Бывший заведующий отделением детской больницы осужден за мошенничество и превышение должностных полномочий

Врач получил три года условно.

Елецкий городской суд приговорил к трём годам условного срока с испытательным сроком на год 59-летнего бывшего заведующего травматологическим отделением детской больницы за превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности.

Также врачу назначен штраф в 70 000 рублей за мошенничество, но от него он освобождён в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Кроме того, он лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на два года.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, с января по апрель 2023 года заведующий отделением договорился с подчиненным хирургом, что будет проводить профилактические осмотры подростков в рамках заключенного договора, а начисленные за эти услуги деньги забирать себе.

В августе 2023 года он заявил хирургу, что провел осмотры и потребовал у него 9,6 тысячи рублей. Деньги хирург передал, но на самом деле его начальник осмотры не проводил.

Кроме того, заведующий заставил другого врача, не обладавшего необходимой квалификацией, проводить хирургические осмотры подростков вместо профильного специалиста.

«Осужденный превысил свои должностные полномочия, организовав проведение выездных медицинских осмотров несовершеннолетних с участием врача, не имевшего необходимых сертификатов. При этом документы были оформлены от имени подчинённого детского хирурга, которого фактически отстранил от работы. Деньги, поступившие за оказание медицинских услуг на счёт отстранённого сотрудника, осужденный потребовал передать ему и распорядился ими по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.

В результате этих действий ущерб больницы составил 48 тысяч рублей.

Дело расследовал СО по городу Ельцу СУ СК России по Липецкой области. Преступления выявлены и пресечены во взаимодействии с прокуратурой и ОЭБиПК УМВД России по Ельцу.
мошенничество
превышение должностных полномочий
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Комментарии (2)

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Ч
3 минуты назад
" Капитализьм , есть капитализьм " .
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Вот так,
25 минут назад
Скоро негров врачей будем завозить.
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