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сегодня, 15:48

В Задонске смертельная авария: легковушка врезалась в мусоровоз

Водитель «Рено Логан» погиб.

Сегодня в Задонске на так называемом Тешевском повороте произошло ДТП.

— По предварительным данным, на 427 километре альтернативного участка  автомобильной дороги М-4  66-летний водитель легкового автомобиля «Рено Логан» при осуществлении поворота не предоставил право преимущественного проезда мусоровозу, двигающемуся по главной дороге. В результате водитель «Рено» погиб. Окончательные причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.

По некоторым данным. Серьезно пострадала пассажирка «Рено». Госпитализирована в Задонскую ЦРБ.

Фото Госавтоинспекции Липецкой области
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