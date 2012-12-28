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Происшествия
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сегодня, 15:48
В Задонске смертельная авария: легковушка врезалась в мусоровоз
Водитель «Рено Логан» погиб.
— По предварительным данным, на 427 километре альтернативного участка автомобильной дороги М-4 66-летний водитель легкового автомобиля «Рено Логан» при осуществлении поворота не предоставил право преимущественного проезда мусоровозу, двигающемуся по главной дороге. В результате водитель «Рено» погиб. Окончательные причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.
По некоторым данным. Серьезно пострадала пассажирка «Рено». Госпитализирована в Задонскую ЦРБ.
Фото Госавтоинспекции Липецкой области
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