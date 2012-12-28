В Задонске смертельная авария: легковушка врезалась в мусоровоз

Водитель «Рено Логан» погиб.

Сегодня в Задонске на так называемом Тешевском повороте произошло ДТП.— По предварительным данным, на 427 километре альтернативного участка автомобильной дороги М-4 66-летний водитель легкового автомобиля «Рено Логан» при осуществлении поворота не предоставил право преимущественного проезда мусоровозу, двигающемуся по главной дороге. В результате водитель «Рено» погиб. Окончательные причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.По некоторым данным. Серьезно пострадала пассажирка «Рено». Госпитализирована в Задонскую ЦРБ.