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Липецкая вечЁрка: массированная атака БПЛА, туманное строительное будущее, и семье вернули детей
Общество
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16 минут назад
Липецкая вечЁрка: массированная атака БПЛА, туманное строительное будущее, и семье вернули детей
Сегодня, 13 февраля, Липецкую область атаковали БПЛА, вице-мэр Светлана Сурмий рассказала о развитии улично-дорожной сети Липецка, и многодетным родителям вернули детей.
Нечто подобное было в августе 2024 года, когда пострадали девять человек, один из которых впоследствии умер.
Красный уровень опасности в Липецке объявили в начале четвертого ночи. А через некоторое время — в Ельце и Елецком районе, Грязях и Грязинском районе.
Осколочное ранение получила 48-летняя сотрудница станции аэрации — части городских очистных сооружений. Врачи диагностировали у нее сочетанные травмы и травматический шок. Женщину отвезли в больницу и сразу прооперировали.
На самой станции аэрации небольшие разрушения. На производственный цикл они не повлияли.
Атаке беспилотника подвергся новый цех завода «Стальнофф».
Обломки БПЛА посекли витрины «Пятерочки» на Соколе.
А утром стало известно о том, что к школе № 77 приехали службы быстрого реагирования. Но тревога оказалась ложной: у здания нашли устройство с проводами, предположительно пауэрбанк. Опасности он не представлял.
Новости о ночной атаку в общей сложности набрали более 110 тысяч просмотров.
«Скорейшего выздоровления пострадавшей! Не дай бог оказаться на её месте. А врачам огромная благодарность и успешного завершения по лечению пациентки!», — пожелала Наталья.
«Трамп же вчера звонил, не договорились что ли?», — спросил Ентот пэтриот.
«Я всё проспал, ничего не слышал», — доложил Сонный.
«Работаю здесь! Ночью грохот был страшный! Мастера сразу среагировали и отвели нас дальше от места падения. Утром видел нашу охрану на месте, и лентой все перегородили. Хорошо никто не пострадал. Работали в соседнем цеху, буквально в 200 метрах», — рассказал Михаил об атаке на «Стальнофф».
Вице-мэр Светлана Сурмий сегодня доложила депутатам горсовета о развитии улично-дорожной сети Липецка. И оно туманно.
Из-за безденежья второй выезд на Елецкое шоссе из самого большого микрорайона «Елецкий» планируется построить только к 2027 году. Тогда же должна быть построена дорога из «Университетского» к старому елецкому выезду, откуда можно будет попасть и на «Елецкий», и дорога из района Опытной на трассу «Орел-Тамбов».
На 2030 год запланировано строительство дороги в районе Нижнего парка, по которой без заезда в центр города можно будет проехать от улицы Студеновской к Петровскому мосту. Эту дорогу, если кто вдруг забыл, обещали построить еще при мэре Михаиле Гулевском.
«Как сказал классик: да что вы пристали ко мне с этой дорогой!», — резюмировал Вася.
«2050 год открытия космопорта для полетов на Марс», — не поверил в реальность планов мэрии комментатор.
Сегодня же Светлана Сурмий огорошила депутатов горсовета. заявив, что строительство мостов не в приоритете мэрии. Так что не ждите в ближайшеи год так нужный мостик через Боевой проезд, который должен соединить разросшийся в последнее время район Опытной с улицей Гагарина. Нет денег и на новую ветку Октябрьского моста, про который так много говорили в последнее время.
Денег в городском бюджете нет от слова совсем, поэтому чиновники большие надежды возлагают на частный капитал, который достраивает микрорайоны «Победа», «Европейский», «Елецкий», «Университетский» и «Взлетный», а также на обновление инвесторами отдельных районов города.
«Ну вот и ответ — трамвай еще не скоро поедет на Тракторный», — печально заметил Владимир.
«В городе пробки! Зачем их усугублять! Элитный дом без парковки, с перебоями электричества, воды, переполненным детсадом, школой, и вообще к нему не проехать? Полей что ли мало? Чтобы простор, с парковкой и т. д.» — возмутился 489.
«Мой любимый, родной город во что ты превратился!», — чуть не плачет Елена65+.
Многодетным родителям вернули шестерых детей при посредничестве уполномоченного по правам ребенка Юрия Тарана.
Около года назад органы профилактики забрали малышей, так как семья ютилась в однокомнатной квартире и не у всех даже были собственные кровати — спали по двое. Шестерых детей отправили в специализированные учреждения в разных районах области. А их мама в это время уже ждала седьмого ребенка.
Благотворительный фонд «Страна для детей» оплатил семье аренду трехкомнатной квартиры.
К этой истории комментаторы GOROD48 отнеслись неоднозначно.
«Это очень по-нашему — кричать по телеку о малой рождаемости, и тут же изымать детишек. И при этом никак не помочь. Я вот хочу спросить старшее поколение, которое при СССР жило — у Вас там тоже изымали детей, если Вы жили в маленькой квартирке (хрущевке)?» — возмутился Гость.
«Совсем обезумели чинуши, мы в детстве тоже в однушке шесть человек, и все выросли», — добавил 555.
«Каждый год — ребёнок. Без жилья. Без денег. Мне одной эта история кажется странной?», — недоумевает 777.
«Условий нет, семеро детей, не понимаю этого», — заявил другой Гость.
«У нас в селе не одна семья с десятью детьми, жили в домах с сенями и одной комнатой, да деревянных, с печным отоплением, а вода в совхозе за 2-3 км. В остальных случаях на нужды — с пруда. Выросли и все дети хорошие. А в одной семье (10 детей) мама даже дояркой все время работала. Приду к подружке, все дети самостоятельные, маленькие голопузики, во дворе поросята бегают, и они вместе с ними. И мы также росли недомытые слегка, и воспитывать, и прививать навыки было некогда. Выросли», — рассказала историю Гостья.
Ночью в Липецке ожидается мороз: до -14 градусов, днем будет от -3 до -5 и небольшой снег.
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