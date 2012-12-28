Игорь Артамонов навестил пятерых раненых в БСМП

Один пострадавший — тяжёлый. У него осколочное ранение головы.

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Сегодня утром губернатор Игорь Артамонов побывал в Липецкой городской больнице скорой медицинской помощи №1 и навестил раненых. В результате атаки беспилотников минувшей ночью пострадали девять человек, пятеро из которых госпитализированы в БСМП. Все они мужчины.Один пострадавший — тяжёлый. У него осколочное ранение головы.У остальных четверых — осколочные ранения и контузии.