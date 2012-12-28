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сегодня, 09:17
9

Игорь Артамонов навестил пятерых раненых в БСМП

Один пострадавший — тяжёлый. У него осколочное ранение головы.

Сегодня утром губернатор Игорь Артамонов побывал в Липецкой городской больнице скорой медицинской помощи №1 и навестил раненых. В результате атаки беспилотников минувшей ночью пострадали девять человек, пятеро из которых госпитализированы в БСМП. Все они мужчины.

Один пострадавший — тяжёлый. У него осколочное ранение головы.

У остальных четверых — осколочные ранения и контузии.
БПЛА
воздушная тревога
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Лиза
7 минут назад
Всем пострадавшим скорейшего восстановления и здоровья.
Ответить
48
27 минут назад
теперь можно без халатов?
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Позитив
52 минуты назад
Скорейшего выздоровления пострадавшим! Дай Бог, что они будут первыми и единственными!!!
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Критик
52 минуты назад
Здоровья пострадавшим.
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Спокойная
58 минут назад
А почему на фото зав.отделения гнойной * с 8 мкр-на...видимо с другого "парада" прилепили))))
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Рома
38 минут назад
Так бсмп сейчас на 8)
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Почему
сегодня, 09:29
Вы допустили, что люди пострадали? В голове не укладывается
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Почему
сегодня, 09:26
Пострадали люди????
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Липчанин
36 минут назад
Скорее всего военные и энергетики.
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