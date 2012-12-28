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Общество
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сегодня, 09:17
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Игорь Артамонов навестил пятерых раненых в БСМП
Один пострадавший — тяжёлый. У него осколочное ранение головы.
Один пострадавший — тяжёлый. У него осколочное ранение головы.
У остальных четверых — осколочные ранения и контузии.
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