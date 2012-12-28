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сегодня, 13:29
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Семеро по лавкам: многодетной семье вернули изъятых в августе прошлого года малышей

В семье — семеро детей мал мала меньше: самому младшему — всего месяц, самый старший — первоклассник.

В Липецке многодетной семье вернули шестерых изъятых органами системы профилактики в августе прошлого года детей. В октябре беременная мать обратилась за помощью к уполномоченному по правам ребёнка в Липецкой области. А в январе 2025 года у неё родился седьмой малыш. Cейчас в семье две девочки и пятеро мальчиков, самому младшему — всего месяц, самый старший — первоклассник.

Семья — молодая (обоим родителям до 30 лет), русская, непьющая. Но тогда ещё с шестью детьми пара ютилась в однушке. Когда пришли проверяющие, они решили, что условия для детей — неподобающие: на верхнем лежаке двухярусной кровати (всего двухъярусных кроватей было две) не оказалось постельного белья. Также выяснилось, что у старшего сына нет своего места — он спит с братом на одной кровати. А новую детскую кроватку вообще непонятно куда ставить. Плюс немытые полы и раскиданные повсюду игрушки… И детей решили поместить в социальные учреждения, причём всех в разные — в Ельце, Долгоруково. Беременная женщина была вынуждена ездить по районам, чтобы навестить детей.

О чудесной истории возвращения малышей домой сегодня рассказал уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области Юрий Таран.

«Три месяца назад мне позвонила молодая мама в полном отчаянии. Она ждала седьмого ребёнка и была разлучена со своими детьми. Малыши в специализированных учреждениях в разных населенных пунктах нашего региона. В Год Семьи специалисты органов системы профилактики изъяли детей из семьи. «Спасли» от маленькой квартиры, от беспорядка, от нестиранного постельного белья, от разбросанных игрушек на голом полу… Никого не обвиняю, все действовали по своим инструкциям, в которых, к сожалению, нет души, нет сожаления и желания реально помочь», — написал Юрий Таран в своём Telegram-канале.

Дети вернулись не в однушку. Теперь они «не семеро по лавкам», а живут в трёхкомнатной квартире. Правда, не своей: долгосрочную аренду благоустроенной квартиры оплатил благотворительный фонд «Страна для детей».

Сейчас семье помогают с оформлением необходимых документов. По ряду обстоятельств она не получает никаких пособий.
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Комментарии (16)

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Как гость
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Я
8 минут назад
Моя мать выросла в многодетной семье. Детей 7 было. Так вот, на одном диване спали 3 детей, а бабушка с ними, в ногах. Воды не было, купались 1 раз в неделю все. А вот и раз в 2 недели. Выросли. Не болели. А сейчас моют- моют, а дети чахлые. Каждому по комнате, каждому по дивану, а спины у детей с юности болят.
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Интересно
9 минут назад
А почему не получают никаких пособий?
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Гостья
23 минуты назад
У нас в селе не одна семья с десятью детьми жили в домах с сенями и одной комнате, да деревянных, с печным отоплением, а вода в совхозе за 2-3 км. В остальных случаях на нужды с пруда. Выросли и все дети хорошие. А в одной семье (10 д) мама даже дояркой все время работала. Приду к подружке, все дети самостоятельные, маленькие голопузики во дворе поросята бегают, и они вместе с ними. И мы также росли недомытые слегка и воспитывать и прививать навыки было некогда. Выросли.
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Зато...
27 минут назад
В Мытищах в однушке проживали 7 детей,двое родителей,брат с семьёй,бабушка...и никто их не проверял и дали 24 млн. на покупку квартиры,как малообеспеченным...они же таджики,зарабатывающие в России и отправляющие заработанное на свою историческую родину...Хорошо ,что есть СМИ
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Гость
30 минут назад
Условий нет, семеро детей, не понимаю этого
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Как-то так
30 минут назад
ПОЗОРИЩЕ, не изымать детей нужно, а жилье достойное выделять, и в собственось
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Гость
32 минуты назад
Зачем рожают, если нет условий, этого не понять
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Гость
18 минут назад
Да что бы трёшку дали
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Буквоед
34 минуты назад
Мутная история!Из-за немытых полов детей не отбирают!А уж наши органы опеки сами знаете как любят задницы от теплых кресел отрывать!Чего-то не договариваете!Не надо нас идиотами считать!
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Савелий
38 минут назад
Жуткая история. Не думал, что в наше время такое возможно.
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Ярусная кровать
40 минут назад
Папа детей ещё не надорвался?
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